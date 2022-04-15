زوجة ليفاندوفسكي تدفعه نحو برشلونة

زعمت يومية “Sport” الإسبانية الجمعة 15 أبريل، أن زوجة البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، تحاول إقناعه بالانتقال إلى برشلونة.

وقالت اليومية من مصادرها الخاصة إن زوجة ليفاندوفسكي، آنا، من أشد المشجعين لبرشلونة، وتقضي إجازتها حاليًا في مايوركا الإسبانية حيث اعتادت.

وأشار تقرير “Sport” إلى أن آنا منجذبة إلى الثقافة والبيئة الإسبانية، وتحبذ انتقال زوجها إلى برشلونة في سوق الانتقالات الصيفي المقبل لعام 2022.

وكتبت آنا عبر حسابها الخاص في منصة انستغرام الجمعة: “مرحبًا من مدينة مايوركا، لقد بدأت أتعلم الإسبانية، إنه أمر رائع أن أزور إسبانيا مرة أخرى”.

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وربط محللون بين زيارات آنا المتكررة إلى إسبانيا وبداية تعلمها اللغة الإسبانية، وبين انتقال زوجها ليفاندوفسكي المزعوم إلى فريق برشلونة.

فيما ذكرت وسائل إعلام أن آنا تحاول الضغط المزدوج على إدارة برشلونة وزوجها البالغ 33 عامًا في نفس التوقيت، عبر هذه الرسائل غير المباشرة.

ينتهي عقد ليفاندوفسكي مع بايرن ميونيخ صيف 2023 ولا يبدو أنه منفتح على تجديد عقده بسبب اختلافات جوهرية حول صيغة التعاقد مع الإدارة.



شروط ليفاندوفسكي لتجديد عقده مع بايرن ميونيخ

بحسب يومية “بيلد” الألمانية فإن ليفاندوفسكي حدد مطلبين، الأول 30 مليون يورو راتب سنوي، والثاني أن تكون مدة العقد الجديد 3 مواسم.

راتب ليفاندوفسكي الحالي هو 23 مليون يورو كأكبر راتب في الفريق، كما أن بايرن يتبع سياسة التجديد لعام واحد فقط للاعبين فوق 31 عامًا.

انتقل ليفاندوفسكي إلى بايرن ميونيخ صيف 2014 في صفقة مجانية قادمًا من بوروسيا دورتموند، وسجّل مع الفريق 341 هدفًا من 370 مباراة.

وحصد ليفاندوفسكي جائزة أفضل لاعب في العالم من “FIFA” مرتين، وهداف الدوري الألماني 5 مرات، كما فاز بدوري أبطال أوروبا عام 2020.