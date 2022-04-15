الشباب ينجو من كمين القوة الجوية ويخطف تعادلًا مثيرًا

متابعة- محمود العوضي
رفض فريق الشباب الخسارة ونجح في الخروج من فخ وكمين فريق القوة الجوية العراقي، وخطف تعادلًا قاتلًا بهدف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا.
حصل لاعب نادي القوة الجوية صفاء هادي على البطاقة الصفراء الأولى في المباراة عند الدقيقة السابعة من الشوط الأول.
وأضاع الكاميروني جون ماري فرصة هدف أكيدة بعدما وجه ضربة رأسية خطيرة على مرمى القوة الجوية لكنها مرت بجوار القائم.
وحصل لاعب نادي القوة الجوية، مصطفى محمد جبر على البطاقة الصفراء الثانية في المباراة في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول.
بدأ نادي الشباب الشوط الثاني بضغط هجومي مكثف على مرمى نادي القوة القوية، بحثًا عن تسجيل هدف التقدم.
وعاد مهاجم نادي الشباب، جون ماري ليهدر فرصة هدف مؤكد عند الدقيقة “60” من عمر المباراة.
تحصل لاعب وسط نادي الشباب، ألفريد ندياي على البطاقة الصفراء، تلاه الأرجنتني إيفر بانيغا عند الدقيقة “68”.
وخطف نادي القوة الجوية هدف التقدم المباغت، عند الدقيقة “69” عن طريق لاعب الفريق، رودريك النسو.
ونال حسين القحطاني على البطاقة الصفراء عند الدقيقة “72”، فيما أشهر الحكم بطاقة صفراء جديدة للاعبي القوة الجوية عن طريق علي كاظم هذة المرة.
حاول لاعبو الشباب الضغط على مرمى القوة الجوية، بحثًا عن تسجيل هدف التعادل حيث نجح حسين القحطاني في تسجيل الهدف في الدقيقة السادسة والأخيرة من الوقت بدل الضائع.
وبهذة النتيجة حافظ نادي الشباب على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط يليه نادي القوة الجوية برصيد 4 نقاط ويليهما مومباي الهندي والجزيرة الإماراتي ولكل منهما 3 نقاط.