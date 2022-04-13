حلويات رمضان.. طريقة عمل الكنافة النابلسية

المقادير

1/2 كيلو كنافة

1 ملعقة كبيرة ماء ورد

1 كوب سمن

جبن موزاريلا شرائح

2 علبة قشطة للتقديم

فستق للتزين

مقادير للشيرة

2 كوب سكر

1 عود قرفة

3 حبة مسمار قرنفل

1 حبة ليمون

1ملعقة كبيرة ماء زهر

طريقة العمل

تقطع الكنافة باليد

يقلب ماء الورد مع السمن ويضاف للكنافة ويقلب حتي تتغطي جيداً بالسمن

نحضر صينية فرن مدهونة بالسمن ثم ضعي طبقة خفيفة من الكنافة ثم ترص شرائح الجبن فوقها ثم تغطي بالكنافة المتبقية

توضع في فرن متوسط الحرارة حتي تصبح ذهبية اللون تماماً وتخرج من الفرن وتسقي بالشيرة

تزين بالفستق والقشطة وتقدم

لتحضير الشيرة توضع جميع مقادير الشيرة على النار لمدة 25 دقيقة