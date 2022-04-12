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الشثري يقدم برنامج (لا تخف) على اقرأ

صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1443 هـ      12 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

يقدم معالي الشيخ الدكتور سعد بن ناصر الشثري عضو هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية، ومستشار في الديوان الملكي السعودي برتبة وزير، وعضو هيئة التدريس بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود. برنامجه الجديد لا تخف على قناة اقرأ الفضائية.
في كل حلقة يتحدث الشيخ الشثري عن ظاهرة الخوف وأثرها على حياة الانسان مستشهداً بقصص الأنبياء عليهم السلام من القرآن الكريم تطمئننا بعدم الخوف.

برنامج (لا تخف) يبث على قناة اقرأ الفضائية وعلى منصاتها الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي في الساعة 6:15 مساء ويعاد 4:30 صباحاً بتوقيت مكة المكرمة.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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