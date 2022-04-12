أنغامي تطلق نسخة “عيش رمضان مع أنغامي” الجديدة احتفاء بالشهر الفضيل

أبوظبي : البلاد

تقدم “أنغامي” باقة استثنائية من البرامج الدينية والتعليمية والترفيهية خلال شهر رمضان المبارك، لتتيح للمستخدمين الاستمتاع بتجربة رمضانية مميّزة على التطبيق.

وباعتباره شهر التأمّل، ولتمكين المستخدمين من اغتنام هذه الفترة المتميزة، جددت أنغامي محتوى تجربة “عيش رمضان مع أنغامي” عبر إضافة تشكيلة مختارة بعناية من المسلسلات الصوتية وبرامج البودكاست وبرامج اللايڤ راديو وإرشادات اللياقة البدنية ونصائح الطهي.

وحرصاً منها على توفير تجربة رمضانية شاملة ومميّزة، تتيح أنغامي للمشتركين إمكانية الاستماع لثمان تلاوات من القرآن الكريم يتلوها أشهر القراء مثل الشيخ عبدالرحمن السديس؛ والشيخ أحمد العجمي والشيخ عبدالباسط عبدالصمد. كما سيتمّكن المستخدمون أيضاً من تتبع مراحل استماعهم لكل جزء خلال الشهر الفضيل عبر ميزة التذكير اليومي على التطبيق. . كما ويمكن للراغبين بالارتقاء بتجربتهم الروحية التوجه إلى مكتبة أنغامي التي تضم محتوى ديني حصري للشيخ مشاري العفاسي والشيخ محمد متولي الشعراوي وغيرهم الكثير، وتضم أيضاً محتوى ملهماً من الجلسات النقاشية التي تتراوح مواضيعها بين الأدعية والسيرة النبوية.

وتوفر تشكيلة أنغامي من البرامج الصوتية والمرئية التي يقدمها أكبر نجوم المنطقة خياراً مثالياً يتيح للمستخدمين الترفيه عن أنفسهم خلال ساعات الصيام الطويلة، بما في ذلك الحلقات اليومية من برنامج الداعية مصطفى حسني الرمضاني الشهير “القناع”، إضافة إلى العديد من برامج اللايڤ راديو من شبكات “تهون” (Tuhoon) وEMPWR و”رايزنج جيانتس” (Rising Giants)، والتي تتناول مواضيع شاملة بدءاً من الصحة النفسية والعافية واللياقة البدنية وصولاً إلى الترفيه والرياضة.

يزخر شهر رمضان المبارك بتشكيلة واسعة من البرامج والمسلسلات العربية التي يترقبها الجمهور في مختلف أنحاء العالم العربي، لكن كثرة الخيارات قد تصعب على المشاهدين معرفة الأجدر بالمتابعة منها، ولهذا يمكن الحصول على ملخص كامل لأشهر إنتاجات الموسم عبر متابعة “ناد ريفيوز” (Nad’s Reviews) و”الفاصلة” (Al Fasla) والاستماع إلى مناقشاتهم حول أحدث الإنتاجات التلفزيونية على الشاشات. إضافة إلى ذلك، لا تفوتوا فرصة الاستماع إلى الموسيقى التصويرية وتيترات بعض الأعمال الدرامية التلفزيونية الأكثر شهرة في المنطقة والتي تم جمعها ضمن قائمة استماع مخصصة.

وللتركيز على منافع رمضان الصحيّة، تسعى أنغامي إلى تحفيز المستخدمين عبر تشكيلة من برامج البودكاست التي تركز على اللياقة البدنية يقدمها عدد من أبرز الخبراء مثل الدكتور نايف المطوع من “تهون”؛ وعلي سلامة من EMPWR؛ ودانة أبو لبن من “رايزنج جيانتس نيتوورك”. حيث يقومون بتوفير المعلومات والتجارب للحفاظ على مستويات الطاقة أثناء مزاولة التمارين الرياضية، وتنقية الذهن للوصول إلى حالة من التأمل العميق وتجديد النشاط على امتداد أيام الشهر الفضيل. وعلاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين متابعة نصائح الطبخ اليومية التي يقدمها أشهر خبراء التغذية للحفاظ على الوزن المثالي في شهر رمضان.

ونظراً لأن الجميع بحاجة لبعض المساعدة للتكيف مع العادات اليومية الجديدة التي ستتواصل لمدة شهر كامل، يمكن للمستخدمين ضبط التنبيهات لمواقيت غروب الشمس وشروقها مباشرة عبر التطبيق.

تتوفر باقة “عيش رمضان مع أنغامي” طوال شهر رمضان المبارك وحتى عيد الفطر السعيد. ولمزيد من المعلومات والاشتراك في “أنغامي بلَس”، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: https://www.anghami.com/ramadan22.