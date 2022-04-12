كيف تواجه زيادة الوزن والدهون الحشوية؟.. الحل في تناول 30 جرام يوميا من هذه المادة

زيادة الوزن هي الأرق المؤلم لعدد كبير من الناس والباحثين عن الرشاقة وليس هذا فحسب.

فقد تؤدي زيادة الوزن إلى زيادة خطر الإصابة بحالات صحية معينة.

وقد يتطلع بعض الأشخاص إلى فقدان الوزن الزائد بأمان.

وفي الواقع، تشير بعض الدراسات إلى أن تناول الألياف يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

وتلاحظ هارفارد هيلث أن إحدى الدراسات المنشورة في حوليات الطب الباطني، قدمت حلا سهلا.

ووجدت أن تناول 30 غراما من الألياف كل يوم يمكن أن يساعدك على إنقاص الوزن.

وفي الواقع، تقول NHS: “الأطعمة التي تحتوي على الكثير من الألياف يمكن أن تساعدك على الشعور بالشبع، وهو أمر مثالي لفقدان الوزن”.

ويمكن أن تشكل الدهون الحشوية مخاطر صحية خطيرة وقد ارتبطت بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسكري.

وتقول NHS: “توجد الألياف فقط في طعام النباتات، مثل الفاكهة والخضروات والشوفان.

وخبز الحبوب الكاملة والأرز البني والمعكرونة والفول والبازلاء والعدس.

ونظرا لأن معظم البالغين يأكلون ما معدله 18 غراما فقط في اليوم، فنحن بحاجة إلى إيجاد طرق لزيادة مدخولنا”.

وهناك أدلة قوية على أن تناول الكثير من الألياف يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وكذلك السكتة الدماغية والسكري من النوع 2 وسرطان الأمعاء.

وتقول NHS: “من المهم الحصول على الألياف من مجموعة متنوعة من المصادر.

لأن تناول الكثير من نوع واحد من الطعام قد لا يوفر لك نظاما غذائيا صحيا متوازنا”.

وتلاحظ Nuffield Health أن مؤشر كتلة الجسم (BMI)، على الرغم من أنه لا يزال مفيدا.

فقد خضع لتدقيق متزايد لأنه لا يمثل تمثيلا كاملا لتكوين الجسم أو الصحة.