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«الحجرف»: القيادة الموحدة ركيزة أمن واستقرار مقدرات مجلس التعاون

صحيفة البلادaccess_time11 / رمضان / 1443 هـ      12 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن القيادة العسكرية الموحدة تمثل ركيزة أمن و استقرار ودرع لحماية وصون مقدرات ومنجزات دول المجلس، ومصدر عز وفخر لكافة أبناء دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر القيادة العسكرية الموحدة اليوم في مدينة الرياض، حيث كان في استقباله معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، وكبار ضباط القيادة.
واطلع الدكتور الحجرف خلال الزيارة على الواجبات والمهام التي تقوم بها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والخطوات التي تمت لتفعيل هذه الواجبات والمهام.

وأكد معاليه أن القيادة العسكرية الموحدة تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أتى قرار إنشائها بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله -، إيماناً منهم بروابط التلاحم بين الدول الأعضاء، مقدماً التهاني والتبريكات لمنتسبي القيادة العسكرية الموحدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن شكره وتقديره للقادة والضباط والأفراد، على ما يقومون به من جهود كبيرة، هي مبعث فخر واعتزاز للجميع.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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