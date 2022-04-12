«الحجرف»: القيادة الموحدة ركيزة أمن واستقرار مقدرات مجلس التعاون

الرياض : البلاد

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، أن القيادة العسكرية الموحدة تمثل ركيزة أمن و استقرار ودرع لحماية وصون مقدرات ومنجزات دول المجلس، ومصدر عز وفخر لكافة أبناء دول مجلس التعاون.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه لمقر القيادة العسكرية الموحدة اليوم في مدينة الرياض، حيث كان في استقباله معالي قائد القيادة العسكرية الموحدة الفريق الركن الدكتور عيد بن عواض الشلوي، وكبار ضباط القيادة.

واطلع الدكتور الحجرف خلال الزيارة على الواجبات والمهام التي تقوم بها القيادة العسكرية الموحدة والوحدات التابعة لها، والخطوات التي تمت لتفعيل هذه الواجبات والمهام.

وأكد معاليه أن القيادة العسكرية الموحدة تعتبر من أكبر الإنجازات العسكرية الخليجية المشتركة، والتي أتى قرار إنشائها بمباركة من أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون – حفظهم الله -، إيماناً منهم بروابط التلاحم بين الدول الأعضاء، مقدماً التهاني والتبريكات لمنتسبي القيادة العسكرية الموحدة، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، معرباً عن شكره وتقديره للقادة والضباط والأفراد، على ما يقومون به من جهود كبيرة، هي مبعث فخر واعتزاز للجميع.