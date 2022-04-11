الغرافة القطري يتخطى أهال التركماني ويتصدر” الثالثة”

جدة- محمود العوضي
انفرد فريق الغرافة القطري بصدارة المجموعة الثالثة ضمن دور المجموعات بدوري أبطال آسيا 2022، بعدما تمكن من تحقيق الفوز على فريق أهال التركماني بهدفين نظيفين، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء الأحد، على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة ضمن الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة.
سجل هدفي الغرافة القطري، محترفه المالي شيخ دياباتي، وأحمد عبد المتعال، في الدقيقتين 60 و87 من عمر المواجهة.
الفوز هو الأول في المجموعة الثالثة، بعد ثلاث مباريات انتهت بالتعادل، ليحصد الغرافة القطري أول ثلاث نقاط، ويرفع رصيده إلى 4 نقاط في الصدارة، متفوقاً بفارق نقطتين عن شباب أهلي دبي الإماراتي، وفولاد الإيراني في المركزين الثاني والثالث توالياً، فيما تجمد رصيد أهال التركماني عند نقطة في قاع الترتيب.
وتتواصل منافسات المجموعة الثالثة، الخميس، حيث تجرى مباراتان ضمن منافسات الجولة الثالثة، الأولى ستجمع بين فولاد الإيراني وأهال التركماني، بينما يلتقي الغرافة القطري مع شباب الأهلي دبي في ديربي خليجي.