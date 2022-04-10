انطلاق برامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين في إندونيسيا

الرياض : البلاد

باشرت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد تنفيذ برامج خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – بتوزيع 2500 من السلال الرمضانية، و 15 طناً من التمور الفاخرة، و200 ألف من المصاحف الشريفة من إصدارات مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف وترجمة القرآن الكريم باللغة الأندونيسية، وذلك بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشؤون الدينية الأندونيسية وعددٍ من الجمعيات الرسمية.

وشهد انطلاق البرنامج سفير خادم الحرمين الشريفين لدى إندونيسيا عصام بن أحمد الثقفي، وعددٌ من منسوبي السفارة والشخصيات الإسلامية، حيث شارك الثقفي بتسليم عددٍ من السلال الرمضانية والتمور للمستفيدين من البرنامج.

من جهته رفع الثقفي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على دعمهما المستمر لهذه البرامج التي تجسد مبادئ الأخوة في أزهى صورها، مؤكدًا أن هذه البرامج تحظى بتقدير وإشادة من مختلف القيادات السياسية والإسلامية بجمهورية إندونيسيا الشقيقة، مشيداً بدور وزارة الشؤون الإسلامية في تنفيذ البرامج وفق أعلى معايير الدقة والجودة بما يحقق رسالة البرامج وفق تطلعات ورؤى القيادة الرشيدة.

وأوضح الملحق الديني بسفارة المملكة في جمهورية إندونيسيا أحمد بن عيسى الحازمي، أن الملحقية ستوزِّعُ طوال أيام شهر رمضان المبارك السلال الرمضانية والوجبات بمقر الجمعيات وفي عدد من الجوامع والمساجد الكبيرة في مختلف مناطق وأقاليم جمهورية إندونيسيا، مؤكداً حرص الملحقية على شمولية البرامج واستفادة أكبر شريحة منها .