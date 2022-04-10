“الزكاة والضريبة والجمارك” تعلن بدء التقديم في برنامج “أمين”

جدة : البلاد

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فتح التقديم على برنامج “أمين” النسخة الثالثة، ابتداءً من اليوم مستهدفاً الخريجين من أبناء وبنات الوطن من حملة درجة البكالوريوس .

وأوضحت الهيئة أن برنامج “أمين” يقوم على التدريب لمدة عام ويركز على جانب بناء وتنمية القدرات المعرفية والتطبيقية للمتدربين في أساسيات العلوم الجمركية، وتعزيز معرفتهم في مجالات العمل الجمركي، حيث يتلقى المتدربون التأهيل لمدة 12 شهرًا تتضمن تدريبًا نظريًا وعمليًا في المنافذ الجمركية.

وبينت الهيئة أن التقديم متاح لجميع الحاصلين على درجة البكالوريوس فقط، وذلك في جميع التخصصات وفق شروط ومعايير محددة، أبرزها أن يكون المتقدم حاصلًا على مؤهل شهادة البكالوريوس، بمعدل لا يقل عن 2.5 من 4، أو 3.5 من 5، وألا يكون على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألا يزيد عمر المتقدم عن 25 عامًا أثناء التقديم على البرنامج.

وبينت أنه يشترط للقبول ضرورة اجتياز المقابلة الشخصية، والاختبارات التي تقدمها الهيئة، واجتياز الفحص الطبي، واجتياز مرحلة الاعتماد والتدقيق، مؤكدةً أن القبول سيكون بالأفضلية، كما أن الملتحقين بالبرنامج سيحصلون على مزايا، تشمل مكافأة شهرية، وبدل السكن والنقل، إلى جانب التأمين الطبي للمتدربين.

وأفادت الهيئة أن التقديم متاح الآن عبر موقعها الإلكتروني من خلال زيارة الرابط zatca.gov.sa، وذلك حتى انتهاء المدة المحددة للتقديم بتاريخ 19 أبريل 2022م.