الحجرف يؤكد دعم الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط “صافر”

البلاد : متابعات

أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، على دعم المجلس لكافه الجهود الدولية في التعامل مع خزان النفط “صافر” وضرورة دفع تلك الجهود وتسريعها, مؤكداً في الوقت نفسه على الدعم المستمر لرفع المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال معالي الأمين العام, في مقر الأمانة اليوم , للمنسق المقيم للأمم المتحدة ومنسق الشؤون الإنسانية في اليمن ديفيد غريسلي، والمبعوث الأمريكي إلى اليمن تيم ليندركينغ والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء مناقشة جهود المنظمات الإنسانية في اليمن الشقيق و تعزيز التنسيق المشترك لدعم الجهود الإقليمية والدولية بالتزامن مع الهدنة، كما تم استعراض خطة المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن للتعامل مع خزان النفط “صافر” لتفادي كارثه بيئية واقتصادية وشيكة إن لم يتم التعامل السريع معها.