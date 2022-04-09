العصائر الأنسب في رمضان من أجل مرضى السكر .. احترس من الخطر

يعاني مرضى السكر من حيرة كبيرة خلال شهر رمضان المبارك، خاصة مرضى السكر من النوع الثاني.

فهؤلاء لا يأخذون أنسولين في علاجهم، وذلك بسبب صيامهم شهر رمضان.

مع خوفهم من ارتفاع السكر إلى مستويات عالية يصعب السيطرة عليها، بعد الإفطار أو على السحور.

والعكس صحيح خلال أوقات النهار، حيث يخشى البعض انخفاض السكر بشكل كبير.

فيما يبحث الكثيرون عن أفضل عصائر لمرضى السكر يمكن تناوله على الإفطار.

أفضل عصائر لمرضى السكر

بشكل عام فإن أفضل عصائر لـ مرضى السكر خلال شهر رمضان أو غيره فهي تلك العصائر الفريش وليس المعلبات.

وبحسب تقرير موقع ألوان يأتي ذلك لأن المعلبات تحتوي على نسبة كبيرة من السكريات.

وذكر التقرير، أن من بين أفضل العصائر لمرضى السكر هما:

– عصير الفراولة بسبب احتوائها على نسبة قليلة من النشويات، ونسب عالية من فيتامين سي.

لذلك تعد من بين العصائر الصديقة لمريض السكر.

– عصير البرتقال، شريطة أن يتم تناوله وشربه فور عصره، حتى يستفيد المريض بأكبر قدر من فيتامين سي المتواجد به.