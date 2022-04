كلوب يفصح عن مستجدات تجديد عقد صلاح

أفصح المدرب الألماني لنادي ليفربول، يورغن كلوب، عن آخر مستجدات مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح في تصريحات صحفية أدلى بها الاثنين 4 أبريل.

وعلى هامش المؤتمر الصحفي لمباراة ليفربول ضد بنفيكا في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا المزمع إقامتها غدًا الثلاثاء، تحدث كلوب عن تجديد عقد صلاح.

وقال كلوب في المؤتمر الصحفي عن تجديد عقد صلاح: “في الوقت الحالي يجتمع الطرفان ويتحدثان، وهذا كل ما تحتاجون معرفته، لا يوجد شيء جديد لقوله”.

ينتهي عقد صلاح مع ليفربول بانقضاء الموسم المقبل 2022-2023 وسط تعقيدات متتالية في مسألة التجديد، بسبب الأمور المادية، إذ يريد صلاح أن يصبج الأعلى أجرًا في تاريخ البريميرليغ، بأجر أسبوعي يفوق 500 ألف جنيه إسترليني، ويرفض ليفربول ذلك بسبب سياساته المالية.

وسجّل اللاعب المصري البالغ من العمر 29 عامًا، 20 هدفًا هذا الموسم مع الريدز في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا يزال في صدارة الهدافين قبل 8 جولات على نهاية المسابقة، ويهدف لحصد جائزة الحذاء الذهبي الإنجليزي للمرة الثالثة في مسيرته.

"There's nothing new to say"

Jurgen Klopp responded to questions about Mohamed Salah's contract talks at Liverpool as well as looking ahead to their Champions League quarter-final 👇pic.twitter.com/cbhQq7TKfs

