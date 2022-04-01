صحة و عافية

نصائح صحية لأول سحور في رمضان !

فرناس حفظيaccess_time29 / شعبان / 1443 هـ       1 أبريل 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات الصحية الرمضانية التي لا غنى عنها ، ولا بد أن تحتوي على مواصفات خاصة ، فلابد أن تكون غنية بالبروتين الذي يوجد في الفول الذي يحتوي أيضا على الألياف ، والتي تقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم .

وينصح أيضا خبراء التغذية إلى أهمية تناول مشروب الكاكاو بعد وجبة السحور ، لأنه من المشروبات التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام ، بالإضافة إلى تناول الزبادي ، كما ينصح الخبراء أيضا بالابتعاد على تناول الأطعمة الغنية بالبهارات والشطة لانها تزيد من الشعور بالعطش خلال الصيام.

ويفضا تناول وجبة السحور قبل النوم بساعتين ، حتى لا يتسبب الاكل قبل النوم مباشرة في مشاكل صحية أبرزها ارتجاع المرئ ومشاكل المعدة.

vernas hefzy

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