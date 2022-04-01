صحة و عافية نصائح صحية لأول سحور في رمضان !

تعتبر وجبة السحور من أهم الوجبات الصحية الرمضانية التي لا غنى عنها ، ولا بد أن تحتوي على مواصفات خاصة ، فلابد أن تكون غنية بالبروتين الذي يوجد في الفول الذي يحتوي أيضا على الألياف ، والتي تقلل نسبة الدهون الثلاثية في الدم . وينصح أيضا خبراء التغذية إلى أهمية تناول مشروب الكاكاو بعد وجبة السحور ، لأنه من المشروبات التي تساعد على تقليل الشعور بالعطش خلال ساعات الصيام ، بالإضافة إلى تناول الزبادي ، كما ينصح الخبراء أيضا بالابتعاد على تناول الأطعمة الغنية بالبهارات والشطة لانها تزيد من الشعور بالعطش خلال الصيام. ويفضا تناول وجبة السحور قبل النوم بساعتين ، حتى لا يتسبب الاكل قبل النوم مباشرة في مشاكل صحية أبرزها ارتجاع المرئ ومشاكل المعدة.