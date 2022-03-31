كأس عالم كل عامين.. الفيفا يتراجع عن الفكرة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الخميس رسميًا إلغاء مقترح إقامة مسابقة كأس العالم كل عامين بعد رفض أغلب الاتحادات الوطنية للعبة.

وقال رئيس “فيفا” جياني إنفانتينو على هامش اجتماع الاتحاد الدولي في العاصمة القطرية الدوحة، إنه لن يدعم أفكارًا قد تحدث انقسامات في الفيفا.

وأضاف إنفانتينو في كلمته أن إقامة كأس عالم كل عامين سيكون له تداعيات غير جيدة على اللعبة، وأن صُناع القرار في الفيفا سيحاولون الوصول لحل وسط.

ولاقت فكرة إقامة كأس عالم كل عامين رفضًا قاطعًا من الاتحاد الأوروبي “يويفا” واتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” ورابطة اللاعبين المحترفين “FIFPRO”.

إقرأ أيضًا.. لماذا يريد الفيفا تنظيم كأس العالم كل عامين؟