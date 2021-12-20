لماذا يريد الفيفا تنظيم كأس العالم كل عامين؟

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في بروباغندا إعلامية للترويج لفكرة تنظيم مسابقة كأس العالم كل عامين بدلًا من 4 أعوام وقد لاقى الاقتراح تأييدًا من بعض المنظمات والمسئولين ورفضًا بطبيعة الحال من البعض الآخر، لكن لماذا نبعت هذه الفكرة من الأساس وما الهدف منها؟

لا يخفى على البعض أن الغرض المحوري من تنظيم كأس العالم كل عامين هو المداخيل الاقتصادية الهائلة إن علمت أن النسخة الواحدة تدر على الفيفا مكاسب مالية تقدر بنحو 6 مليار دولار من الرعاة والقنوات التلفزيونية الناقلة للمسابقة وبيع تذاكر المباريات وغيره.

بحسب آخر بحث أجرته مؤسسة “Nielsen” الأمريكية الرائدة في مجال البيانات والمعلومات الاقتصادية، فإن أرباح الاتحاد الدولي لكرة القدم سترتفع من 6 مليار في النسخة الواحدة من كأس العالم بنظامه الحالي، إلى 9 مليار عندما يُنظّم كأس العالم كل عامين.

إقرأ أيضًا.. كأس عالم كل عامين.. استطلاع رأي “فيفا” يؤيد الفكرة!

كما أن كل اتحاد كرة قدم محلي من الاتحادات الـ211 الأعضاء في الفيفا، سيحصل على إيرادات أكثر بـ12 مليون دولار في كل نسخة من المسابقة حال إقامة كأس العالم كل عامين مع ملاحظة أن 113 اتحاد من أصل الـ211 لم يتأهلوا إلى كأس العالم من قبل، ويرى الفيفا أن تنظيم كل عامين سيمنح الفرصة لهذه الاتحادات للتأهل والمنافسة في المونديال.

نتائج تنظيم كأس العالم كل عامين.. مليوني فرص عمل وزيادة الناتج العالمي

فوائد تنظيم كأس العالم كل عامين نالت أيضًا الأفراد أن علمت أن مؤسسة “OpenEconomics” الإيطالية قد أجرت بحثًا مفصّلًا مفادة أن الهيكل الجديد للمونديال سيخلق مليوني فرص عمل بشكل دائم، كما سيعزز الناتج الإجمالي العالمي بنحو 136 مليار دولار على مدرا 16 عامًا من تاريخ بداية اعتماد المسابقة بالنظام الجديد.

معارضة واسعة لإقامة كأس العالم كل عامين من أوروبا وأمريكا الجنوبية

اللجنة الأولمبية الدولية واتحاد أمريكا الجنوبية “كونميبول” والاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” أكبر المعارضين لإقامة كأس العالم كل عامين، يويفا تحديدًا كان موقفه أكثر صرامه لتخوفه من استهلاك اللاعبين وتناقص قيمة بطولة كأس أمم أوروبا، وعبرّت 3 من أكبر الدول الأوروبية وهي إنجلترا وألمانيا وفرنسا عن رفضهم التام للفكرة.

إقامة كأس العالم كل عامين سيعرقل بدوره مسعى “يويفا” و”كونميبول” بإشراك الأرجنتين والبرازيل في دوري الأمم الأوروبية في النسخ القادمة، وهي البطولة التي تُلعب في الأساس كل عامين، فضلًا عن وجود كأس أمم أوروبا كل 4 أعوام، يتخوف “يويفا” بالفعل من تأثير مقترح الفيفا على بطولتيه بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا الذي يعتبر البطولة الأهم في القارة.

إفريقيا وآسيا.. الأصوات المضمونة للفيفا في اقتراحها بشأن جدول كأس العالم

وفي الجانب الآخر، يؤيد الاتحادان الإفريقي والآسيوي إقامة كأس العالم كل عامين بنسب استطلاع فاقت 70% لرغبتهم في الاستفادة المباشرة من المداخيل المالية وخطط تطوير الفيفا للملاعب والمنشآت الرياضية في القارتين السمراء والصفراء، اللذان يمثّلان سويًا نحو 50% من مقاعد الاتحادات الوطنية في الفيفا، وهي كتلة تصويتية رابحة للفيفا.