تعرف على فوائد وأضرار مشروب السوبيا في رمضان!

تعد السوبيا من المشروبات المفضلة في شهر رمضان المبارك على مائدة الإفطار، ووفقا لتقرير موقع هيلث لاين فإن السوبيا تحتوي على العديد من العناصر الهامة لصحة الجسم ، ويتم صناعة المشروب من الشعير مع الجاف أو الشوفان ويضاف إليه السكر وجوز الهند والحليب .
وهو بعتبر من أهم المشروبات التي تقلل الشعور بالعطش ، كما يعمل على تقوية جهاز المناعة نظرا لاحتوائه على فيتامين هـ ، ويعد من المشروبات الصحية لمرضى القولون ، وتساعد السوبيا في تسهيل الهضم، وتقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الجسم، ومنشطة للغدة الدرقية .
لكن يحذر الأطباء من الإفراط في تناول مشروب السوبيا لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من السكر قد تؤدي إلى زيادة الوزن بالإضافة إلى الاسهال لكون السوبيا مشروب ملين.