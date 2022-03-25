صحة و عافية

نصائح رمضانية للحصول على صحة أفضل أثناء الصيام!

فرناس حفظيaccess_time22 / شعبان / 1443 هـ      25 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يمكنك عزيزي الصائم في شهر رمضان المبارك الحصول على صحة جيدة خلا شهر رمضان باتباع هذه الخطوات والنصائح :

1/ تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل خلال فترة الإفطار.

2/ محاولة استبدال الحلويات والسكريات بالفواكه المجففة أو الفواكه التي تحتوي على الماء مثل البطيخ أو الكانتلوب.

3/ عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية واستبدالها بالخضروات واللحوم المشوية.

4/ عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبة الإفطار أو السحور.

5/ ممارسة الرياضة البسيطة قدر الإمكان بعد وجبة الإفطار وخاصة في أداء صلاة التراويح .

6/ عدم تجاهل وجبة السحور لأنها هى التي تعطي طاقة للصائم أثناء ساعات الصيام .

7/ أخذ قسط كافي من النوم حيث يؤدي عدم النوم إلى زيادة في الهرمونات المسؤولة عن الشهية.

vernas hefzy

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