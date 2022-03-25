صحة و عافية نصائح رمضانية للحصول على صحة أفضل أثناء الصيام!

يمكنك عزيزي الصائم في شهر رمضان المبارك الحصول على صحة جيدة خلا شهر رمضان باتباع هذه الخطوات والنصائح : 1/ تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل خلال فترة الإفطار. 2/ محاولة استبدال الحلويات والسكريات بالفواكه المجففة أو الفواكه التي تحتوي على الماء مثل البطيخ أو الكانتلوب. 3/ عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية واستبدالها بالخضروات واللحوم المشوية. 4/ عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبة الإفطار أو السحور. 5/ ممارسة الرياضة البسيطة قدر الإمكان بعد وجبة الإفطار وخاصة في أداء صلاة التراويح . 6/ عدم تجاهل وجبة السحور لأنها هى التي تعطي طاقة للصائم أثناء ساعات الصيام . 7/ أخذ قسط كافي من النوم حيث يؤدي عدم النوم إلى زيادة في الهرمونات المسؤولة عن الشهية.