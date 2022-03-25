نصائح رمضانية للحصول على صحة أفضل أثناء الصيام!

يمكنك عزيزي الصائم في شهر رمضان المبارك الحصول على صحة جيدة خلا شهر رمضان باتباع هذه الخطوات والنصائح :
1/ تناول كميات وفيرة من الماء والسوائل خلال فترة الإفطار.
2/ محاولة استبدال الحلويات والسكريات بالفواكه المجففة أو الفواكه التي تحتوي على الماء مثل البطيخ أو الكانتلوب.
3/ عدم الإفراط في تناول الأطعمة التي تحتوي على سعرات حرارية واستبدالها بالخضروات واللحوم المشوية.
4/ عدم الإفراط في تناول الطعام أثناء وجبة الإفطار أو السحور.
5/ ممارسة الرياضة البسيطة قدر الإمكان بعد وجبة الإفطار وخاصة في أداء صلاة التراويح .
6/ عدم تجاهل وجبة السحور لأنها هى التي تعطي طاقة للصائم أثناء ساعات الصيام .
7/ أخذ قسط كافي من النوم حيث يؤدي عدم النوم إلى زيادة في الهرمونات المسؤولة عن الشهية.