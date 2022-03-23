المرأه هذه الزيوت سحرية لنضارة بشرتك خلال صيام شهر رمضان!

كل امراة تبحث عن نضارة وإشراق بشرتها، وللحصول على بشرة تتمتع بالنضارة خلال شهر رمضان المبارك ، ننصحك باستخدام الزيوت الطبيعية ، فهى مفيدة لصحة ونضارة البشرة وتغذيتها ن وتساعد على ترطيبها من الجفاف. ومن أهم تلك الزيوت التي تناسب البشرة الدهنية زيت الجوجوبا وزيت شجرة الشاي ، وزيت الأرجان، أما لأصحاب البشرة الجافة يمكنهم استخدام زيت الزيتون وزيت جوز الهند وزيت اللاتفندر وزيت اللوز الحلو وزيت عين الجمل . كما يمكنك عزيزتي استخدام زيت لبان الذكر فهو يعمل على تنعيم البشرة وترطيبها ويقاوم الخطوط الرفيعة والتجاعيد ويعمل على شد البشرة. ليس هذا فحسب يمكنك أيضا استخدام سكراب الجلسرين والسكر فهو يعمل على تقشير البشرة وتنظيفها بالإضافة إلى ترطيبها.