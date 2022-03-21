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رئيس مجلس السيادة السوداني يصل إلى الرياض

صحيفة البلادaccess_time18 / شعبان / 1443 هـ      21 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

الرياض : البلاد

وصل إلى الرياض اليوم فخامة الرئيس عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة السوداني.

وكان في استقبال فخامته بمطار الملك خالد الدولي, صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد العيبان ( الوزير المرافق ) وصاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر, ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري وسفير السودان لدى المملكة عادل بن بشير حسن بشير، ومندوب عن المراسم الملكية.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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