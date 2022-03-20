الهلال بطلا للدوري السعودي لكرة السلة للمرة السادسة في تاريخه

متابعة- محمود العوضي
توج سمو نائب رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير فهد بن جلوي رفقة رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة الدكتور غسان طاشكندي فريق الهلال بلقب الدوري السعودي الممتاز لكرة السلة، للمرة السادسة في تاريخه، اليوم الأحد، بعد 27 عاما من الغياب، بعد أن حسم اللقاء الفاصل الذي جرى على صالة وزارة الرياضة بالرياض، بالفوز على غريمه النصر (78-70).
أنهى الهلال الربع الأول لمصلحته (19-15)، وأكد تفوقه خلال الربع الثاني، ليحسم الشوط الأول (36-31)، قبل أن يفوز بالربع الثالث (59-45).
وكان النصر قد فرض على الهلال خوض لقاء حاسم، بعد فوزه عليه (78-73) أمس السبت، على صالة وزارة الرياضة بالرياض، في ختام الجولة الأخيرة من المسابقة.