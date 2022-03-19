معلومة صادمة.. كم هاتريك سجّل أوديون إيغالو بمسيرته؟

سجل الدولي النيجيري أوديون إيغالو هاتريك وقاد الهلال لاقتناص فوز كبير أمام الأهلي 4-2 الجمعة ضمن مباريات المرحلة الـ25 من الدوري السعودي.



وأحرز إيغالو ثلاثية في الشوط الأول على أرضية ملعب “مرسول بارك” في الدقائق 11 و34 و+45 فيما أضاف المالي موسى ماريغا الهدف الرابع للزعيم.



وبفوزه أمام الأهلي، رفع الهلال رصيده إلى 49 نقطة في وصافة الترتيب العام خلف الاتحاد المتصدر (60) لكن مع تبقي مباراتين أقل لصالح أزرق العاصمة.

أوديون إيغالو.. 22 هدفًا وثاني هاتريك في الدوري السعودي

هاتريك إيغالو ضد الأهلي هو الثاني في الدوري السعودي بالموسم الحالي، بعد هاتريك المغربي عبد الرزاق حمد الله لاعب الاتحاد ضد نفس الفريق، الأهلي.



ورفع أوديون إيغالو (32 عامًا) رصيده إلى 22 هدف في كل المسابقات بقميص الهلال هذا الموسم خلال 28 مباراة، كما قدّم تمريرتين حاسمتين إلى زملائه.

وعلى مستوى مسابقة الدوري، سجّل إيغالو 19 هدفًا من 24 مباراة بمعدل تهديفي (هدف كل 113 دقيقة) في صدارة الهدافين أمام روماينيو الاتحاد (15).

كم هاتريك سجل أوديون إيغالو في مسيرته؟

خلال كامل مسيرته لم يسجل إيغالو مسبقًا هاتريك سوى مرتين، الأولى مع فريق غرناطة الإسباني عام 2010 في دوري الدرجة الثانية ضد فريق مليلة.



والهاتريك الثاني كان مع المنتخب النيجيري في تصفيات كأس أمم إفريقيا 2019 بمصر، حينما سجّل ثلاثية في شباك ليبيا في مباراة الفوز 4-0 عام 2018.



لكن إيغالو في المقابل، سجّل ثنائية في مباراة واحدة خلال 38 مناسبة، منها 5 ثنائيات مع الهلال، كما أحرز “رباعية” سوبرهاتريك في مناسبتين من قبل.



سبق لإيغالو أن لعب بقميص واتفورد ومانشستر يونايتد في إنجلترا، وأودينيزي في إيطاليا، وغرناطة في إسبانيا، فضلًا عن فترة احتراف كبيرة في الصين.