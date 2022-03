تييري هنري “المنحوس” خسر 3 أرقام قياسية في أسبوع

خسر الأسطورة الفرنسية وأيقونة فريق أرسنال الإنجليزي السابق تييري هنري (44 عامًا) 3 أرقام قياسية في غضون أسبوع واحد.

يعتد هنري أحد أساطير كرة القدم الأوروبية، وقاد المنتخب الفرنسي لحصد كأس العالم 1998 كما وصل معه إلى نهائي نسخة 2006.

على مستوى الأندية مثّل أرسنال بين عامي 1999 و2007، وفاز معه بـ7 ألقاب، منها الدوري الإنجليزي الممتاز الذهبي في عام 2004.

وحصد مع برشلونة الإسباني لقب دوري أبطال أوروبا عام 2009، وإجمالًا فاز بـ11 لقبًا مع النادي الكاتالوني في الفترة بين 2007 و2010.

نرصد لكم الأرقام التي خسرها هنري في أسبوع واحد لصالح كل من مولر وكين وبنزيمة تواليًا.



مولر يتجاوز هنري في هدّافي دوري الأبطال

بداية تجاوز الألماني توماس مولر مهاجم فريق بايرن ميونيخ، رقم تييري هنري في لائحة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، عندما سجّل ثنائية ضد ريد بول سالزبورغ النمساوي في إياب ثمن النهائي الذي حسمه الفريق البافاري 7-1 يوم 8 مارس الماضي، ووصل مولر إلى الهدف رقم 52 في المركز الـ6، ليزيح هنري إلى الترتيب الـ7.



هاري كين يكسر رقم هنري في هدّافي البريميرليغ

بعد ذلك بأربعة أيام، تخطّى مهاجم توتنهام هوتسبير، هاري كين، رقم تييري هنري في لائحة الهدّافين التاريخيين للدوري الإنجليزي الممتاز وخطف منه المركز السادس بـ176 هدفًا، إذ سجّل كين هدفًا في خسارة فريقه أمام مانشستر يونايتد السبت الماضي 12 مارس، في البريميرليغ بنتيجة 2-3 ضمن المرحلة الـ29 من المسابقة.

بنزيمة يتفوق على هنري ويصبح أفضل هدّاف فرنسي

ثم أحرز كريم بنزيمة هدفين لصالح ريال مدريد ضد ريال مايوركا الاثنين الماضي 14 مارس، ليقود الملكي إلى فوز بنتيجة 3-0 ضمن الأسبوع الـ28 من الدوري الإسباني “لا ليغا”، ويصبح بنزيمة أفضل هدّاف فرنسي في تاريخ كرة القدم ليكسر رقم تييري هنري ويصل إلى الهدف رقم 413 مقابل 411 فقط للغزال الأسمر.

Karim Benzema has become the all-time top French goalscorer after breaking Thierry Henry's record 🇫🇷

The student is now the master 😎 pic.twitter.com/nqg1uodGX6

— ESPN FC (@ESPNFC) March 15, 2022