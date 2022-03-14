الرياضة “كلين بانديت” ينضم لقائمة نجوم حفل سباق جائزة السعودية للفورمولا1

جدة- خالد مرضاح

أعلنت شركة رياضة المحركات السعودية، الجهة المروجة لسباق جائزة السعودية الكبرى stc الفورمولا 1 لعام 2022، اليوم، عن مشاركة الفريق العالمي الشهير” كلين بانديت” في إحياء حفل ما بعد السباق الرئيس مساء الأحد 27 مارس، في ختام برنامج الفعاليات الترفيهية المصاحبة للنسخة الثانية من جائزة السعودية الكبرى stc للفورمولا 1، التي تستضيفها حلبة كورنيش جدة خلال الفترة من 25 إلى 27 مارس الجاري. ومن المقرر أن يقام الحفل الموسيقي على المنصة الرئيسة في حلبة كورنيش جدة، أحدث وأطول وأسرع حلبة شوارع على روزنامة الفورمولا 1، بعد انتهاء سباق جائزة السعودية الكبرى. وأسهم فريق كلين بانديت في دفع حدود موسيقى البوب الحديثة بمزيجها المتنوع من موسيقى البوب الإلكترونية والراقصة والكلاسيكية و”آر أند بي” والبوب. وجاء نجاحهم الكبير في العام 2014 بأغنية “رازر بي” المنفردة مع جيس جلين، التي حازت على جائزة غرامي، وتجاوزت مبيعاتها حتى الآن 10 ملايين نسخة عالمياً.

وفي العام 2016، أطلقوا أغنية “راكاباي” المنفردة مع شون بول وآن ماري التي حققت مبيعات بلغت 10 ملايين نسخة، كما حازت المركز الأول في أكثر من 40 دولة، وتربعت لمدة تسعة أسابيع على صدارة القوائم في المملكة المتحدة، وأصبحت الأطول في المملكة المتحدة خلال 22 عامًا متجاوزة أغنية “ويت ويت ويت” “لوف إز أول أروند”.

وتلقى الفريق مؤخراً ترشيحين لجائزة بريت عن أغنية “صولو” عام 2018 مع ديمي لوفاتو، والتي أصبح تصدرهم الرابع في المملكة المتحدة. وحقق الفريق الآن أفضل 9 أغاني فردية في المملكة المتحدة، أكثر من برونو مارس أو أديل. كما سيشارك منسق الموسيقى والمنتج الحائز على العديد من الجوائز “ريهاب” في حفل ما بعد السباق لليلة الأحد، ضمن برنامج الحفلات الغنائية المذهل لعطلة نهاية الأسبوع في حلبة كورنيش جدة، ونقل كل الحماس والإثارة من مسار السباق إلى المسرح بعد يوم حافل من المنافسات على الحلبة وبعد عبور أعظم السائقين في العالم خط النهاية. وستشهد ليلة السبت أيضاً حفلاً لا يفوّت بعد ختام الحصة التأهيلية، يحييه أكسويل لضمان الاستمتاع بالحدث الترفيهي الأكبر على الإطلاق، ومشاهدة أبرز النجوم العالميين وهي تتلألأ في سماء عروس البحر الأحمر، جدة. وكانت تذاكر النسخة القادمة من السباق قد طرحت مؤخراً للجمهور المحلي والدولي، وإلى جانب سباق الفورمولا 1 الرئيسي، سيستمتع جميع حاملي التذاكر أيضاً بمشاهدة سلسلة سباقات الدعم الفورمولا 2 وسلسة تحدي بورشه سبرنت الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الاستمتاع بالعديد من الأنشطة الترفيهية ومهرجانات الجمهور والحفلات الموسيقية التي ستقام في الحلبة ومناطق الجمهور طوال عطلة نهاية الأسبوع. وسيكون الدخول إلى الحفلات الموسيقية مجانياً لجميع حاملي التذاكر.