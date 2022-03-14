الرياضة

رئيس الاتحاد المغربي يفتح باب عودة حمدالله لأسود الأطلس

صحيفة البلادaccess_time11 / شعبان / 1443 هـ      14 مارس 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- البلاد
في إطار جهوده لحشد كافة النجوم المحترفين للانضمام للمنتخب المغربي، فتح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الباب أمام عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد، من أجل العودة مجددا إلى أسود الأطلس.

وقال فوزي لقجع: إن هناك العديد من الملفات المعقدة فيما يتعلق بلاعبي المنتخب المغربي، ومن بين هذه الملفات، عبدالرزاق حمد الله وحكيم زياش ونصير مزراوي الغائبون عن صفوف «أسود الأطلس». وأكد رئيس الاتحاد المغربي أن حل جميع الملفات العالقة يحتاج إلى وقت للعمل عليه، وهناك ملفات لبعض اللاعبين تم البدء فيها بالفعل، وكل لاعب سيأتي وقته وهذا يشمل عبدالرزاق حمد الله أيضا.

وأشار فوزي لقجع إلى أنه بدأ دراسة الأمر من أجل العمل على ملف عودة عبدالرزاق حمد الله، معربا عن ثقته بأنه سيأتي الوقت الذي يتصل به من أجل العودة إلى صفوف المنتخب المغربي من جديد، مشيرا إلى أن باب المنتخب المغربي سيبقى مفتوحا أمام جميع اللاعبين المغاربة. وأضاف لقجع أن هؤلاء اللاعبين يمكن أن يشكلوا إضافة قوية لصفوف المنتخب المغربي الذي يحتاج إلى جهود الجميع في المرحلة المقبلة.

 

وكان عبدالرزاق حمد الله قد أعلن في نوفمبر 2019 خلال تواجده في مدينة نيويورك اعتزاله اللعب دوليا. وجاء إعلان المهاجم المغربي اعتزاله دوليا في أعقاب خلافات نشبت بينه وبين زملائه خلال معسك أسود الأطلس استعدادا لأمم أفريقيا 2019 في التي استضافتها القاهرة.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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