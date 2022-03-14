رئيس الاتحاد المغربي يفتح باب عودة حمدالله لأسود الأطلس

جدة- البلاد
في إطار جهوده لحشد كافة النجوم المحترفين للانضمام للمنتخب المغربي، فتح فوزي لقجع رئيس الاتحاد المغربي لكرة القدم، الباب أمام عبدالرزاق حمد الله، مهاجم فريق الاتحاد، من أجل العودة مجددا إلى أسود الأطلس.
وقال فوزي لقجع: إن هناك العديد من الملفات المعقدة فيما يتعلق بلاعبي المنتخب المغربي، ومن بين هذه الملفات، عبدالرزاق حمد الله وحكيم زياش ونصير مزراوي الغائبون عن صفوف «أسود الأطلس». وأكد رئيس الاتحاد المغربي أن حل جميع الملفات العالقة يحتاج إلى وقت للعمل عليه، وهناك ملفات لبعض اللاعبين تم البدء فيها بالفعل، وكل لاعب سيأتي وقته وهذا يشمل عبدالرزاق حمد الله أيضا.
وأشار فوزي لقجع إلى أنه بدأ دراسة الأمر من أجل العمل على ملف عودة عبدالرزاق حمد الله، معربا عن ثقته بأنه سيأتي الوقت الذي يتصل به من أجل العودة إلى صفوف المنتخب المغربي من جديد، مشيرا إلى أن باب المنتخب المغربي سيبقى مفتوحا أمام جميع اللاعبين المغاربة. وأضاف لقجع أن هؤلاء اللاعبين يمكن أن يشكلوا إضافة قوية لصفوف المنتخب المغربي الذي يحتاج إلى جهود الجميع في المرحلة المقبلة.