طريقة عمل تورتة الشوكولاتة البيضاء بحشو موس الشوكولاتة البيضاء

تعطي الشوكولاتة البيضاء لهذه التورتة ملمس قوي ونكهة رائعة

المقادير اللازمة

للكيك

200 جرام شوكولاتة بيضاء

4 بياض بيض كبير

كوب حليب

2 ملاعق صغيرة من الفانيليا

3 أكواب (360 جرام) دقيق كيك منخول

1 كوب زائد 3 ملاعق كبيرة سكر (240 جرام)

4-1 / 2 ملعقة صغيرة بيكنج بودر

3/4 ملاعق صغيرة ملح

9 ملاعق كبيرة زبدة طرية (128 جرام)

لموس الشوكولاتة البيضاء

400 جرام شوكولاتة بيضاء

1-1 / 3 أكواب كريمة ثقيلة ، مقسمة

200 جرام جبنة كريمية طرية

1/4 ملعقة صغيرة فانيليا

للوجه

300 جرام شوكولاتة بيضاء مفرومة ناعماً

كوب كريمة ثقيلة

كريمة مخفوقة

طريقة العمل

الكيكة

سخني الفرن إلى 350 درجة فهرنهايت

ادهني صينيتين كيك مقاس 9 بوصات

قومي بتبطين قاع القدور بورق زبدة .

نذوب الشوكولاتة البيضاء وتترك جانبا

يمزج بياض البيض وربع كوب من الحليب والفانيليا في وعاء

في وعاء كبير اخلطي الدقيق والسكر والبيكنج بودر والملح

يقلب جيدًا لتوزيع المكونات الجافة

أضيفي الزبدة و 3/4 كوب الحليب المتبقي

اضربي على سرعة منخفضة حتى تتبلل المكونات الجافة

زيدي السرعة إلى متوسطة واضربي لمدة دقيقة إلى دقيقتين

أضيفي خليط بياض البيض تدريجيًا على 3 دفعات

نضيف الشوكولاتة البيضاء المذابة ونخفق حتى تمتزج جيداً.

قسمي الخليط إلى صواني الكيك

اخبزيه لمدة 25 إلى 35 دقيقة أو حتى يتم إدخال عود أسنان في المنتصف ويخرج نظيفًا أو بقليل من الفتات.

دعي الكعك يبرد في المقالي لمدة 10 إلى 15 دقيقة

مرري سكينًا رفيعًا أو ملعقة حول الحافة لفك الكيك من القالب

اقلبي الكيك على رفوف سلكية مدهونة

أعيدي قلبهما بحيث يكون الجانب الأيمن لأعلى لمنعه من التشقق

موس الشوكولاتة

تمزج الشوكولاتة البيضاء المقطعة مع 1/3 كوب من الكريمة الثقيلة في وعاء

قومى بإذابة خليط الشوكولاتة والكريمة فوق غلاية أو في الميكروويف

دعى خليط الشوكولاتة يصل إلى درجة حرارة الغرفة

أضيفى الجبنة الكريمية إلى وعاء الخلط واخفقيها حتى تصبح كريمية وناعمة

اخفقي الفانيليا مع خليط الشوكولاتة البيضاء المبردة

في وعاء منفصل اخفقي الكوب المتبقي من الكريمة حتى تصبح قاسية

أضيفي الكريمة المخفوقة إلى مزيج الشوكولاتة البيضاء

تحضير وجه الكيك

ضعي الشوكولاتة والكريمة في وعاء وقلبي بشكل متكرر عندما تذوب الشوكولاتة بالكامل تقريبًا ارفعيها من على النار

اتركي باقي الشوكولاتة تذوب وهي بعيدة عن الحرارة

إذا كان هناك أي شوكولاتة غير مذابة دعيها تستمر في الجلوس حتى تذوب كل الشوكولاتة طالما كان المزيج دافئًا

تحضير التورتة

بمجرد أن تبرد الكيك ضعى كيكة واحدة على طبق وافردى موس الشوكولاتة البيضاء على الوجه

ضعي الكيكة الثانية فوق طبقة الموس

غطي الكعكة بالكريمة المخفوقة ثم ضعيها في الثلاجة لمدة 45 دقيقة أو في الفريزر لمدة 20 إلى 25 دقيقة

عندما تبرد الكيكة قومى برش صوص الشوكولاتة على جوانب الكيك

ثم وزعيه فوق الكيك

ضعى الكيكة في الثلاجة مرة أخرى لتتماسك

استخدمي الكريمة المتبقية لعمل دوامات فوق الكعكة

تلف بالشوكولاتة المبشورة ويزين الوجه بها وتقدم باردة