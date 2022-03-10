“لامبورغيني سيان” بالحجم الكامل مبنية بمكعبات LEGO®️ Technic تصل إلى دبي

البلاد : متابعات

تصل إلى دبي يوم غد الجمعة نسخة بالحجم الطبيعي الكامل من السيارة السوبر “لامبورغيني سيان”، مبنية بمكعبات LEGO®️ Technic™️. ومن المقرّر أن تحطّ تحفة LEGO الإبداعية رحالها في حي دبي للتصميم، ثالث محطات جولتها العالمية.

وبُنيت نسخة السيارة LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 بالكامل من المصدّ إلى المصدّ باستخدام أكثر من 400,000 قطعة LEGO Technic، لضمان التطابق في الشكل الخارجي لسيارة Lamborghini Sián FKP 37 الأصلية. ويبلغ طول السيارة 4.98 مترًا وعرضها 2.10 مترًا وارتفاعها 1.13 مترًا، وتُعدّ إنجازًا هندسيًا مذهلًا من إبداع LEGO.

ونجح مبتكرو السيارة LEGO Technic Lamborghini بإبراز الجماليات الرائعة للسيارة الأصلية Lamborghini Sián FKP 37 في أبهى صورها، فضمّت مقاعد السباق سوداء اللون والتفاصيل الدقيقة للوحة القيادة. وتصل دقة هذا العمل الفني الهندسي في إنتاج نسخة طبق الأصل من سيارة لامبورغيني الأصلية إلى ملليمتر واحد، الأمر الذي يُعدّ إبداعًا هندسيًا مذهلًا.

وأصبحت رائعة لامبورغيني بمحركها الهجين بالكامل وخطوطها الخارجية الأنيقة السلسة، سيارة رياضية مرغوبًا بها بشدّة منذ الكشف عنها في العام 2019.

ويُنتظر الكشف عن نسخة لامبورغيني المبنية بمكعبات LEGO Technic في حي دبي للتصميم، المركز الإبداعي الشهير في دبي، في فعالية تتضمّن أنشطة مخصصة للصغار والكبار، وسيكون بوسع الأطفال المشاركة في تجربة اللعب بمكعبات LEGO لبناء مجسماتهم الإبداعية مستمدين الإلهام من روائع LEGO التي تحيط بهم في مكان إقامة الفعالية.

وتُعدّ هذه الفعالية فرصة ذهبية للاستمتاع بروعة تفاصيل هذه السيارة السوبر التي استغرق العمل في تطويرها وبنائها 8,660 ساعة بأيدي 15 من المختصين الشغوفين من مبدعي LEGO، أي ما يعادل العمل لعام كامل تقريبًا بلا توقف.

ومن المقرّر أن تُعرض السيارة LEGO Technic Lamborghini Sián FKP 37 أولًا في حي دبي للتصميم بين 11 و13 مارس، قبل أن تُنقل إلى مول الإمارات وتُعرض بين 15 و25 مارس، لتعاود بعدها الانطلاق مجددًا لاستكمال جولتها العالمية.