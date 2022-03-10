المسعودي: كورونا جعلتنا نبني حلول واقعية لاستمرار العملية التعليمة وانجاحها عن بعد

جدة – ياسر بن يوسف

أكد مدير تعليم جدة الدكتور سعد بن مسعود المسعودي أن نجاح التعليم عن بعد خلال جائحة كورونا جاء نتيجة للخطط والبدائل التي عملت عليها الوزارة حينها وذلك في الوقت الذي وضعت تلك الجائحة بداية 2020 نظام التعليم عالميا في وضع غير مسبوق، قائلاً إن التحدي الأكبر الذي واجهه التعليم هو العمل بسرعه على تبني حلول واقعية لاستمرار العملية التعليمية.

وبين الدكتور المسعودي خلال مشاركته بكلمة حول نجاح تجربة التعليم عن بعد في ظل جائحة كورونا ضمن فعاليات المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي والذي انطلقت فعالياته بجدة أمس الأول بأن التحديات التي واجهة الوزارة في التحول من التعليم الحضىوري الى التعليم عن بعد تكمن في اعداد الطلبة والتي تصل الى 6 ملايين طالب وطالبه اضافة الى نصف مليون معلم. ونقل المعلمين والمعلمات الى استخدامهم التقنية في تقديم دروسهم وامكانية الوصول الى المناطق النائية. واشراك الأسر في تهيئة البيئة المناسبة لأبنائهم.

منوها بأن الوزارة عملت ضمن خططها على اطلاق منظومة التعليم الموحد بشكل عاجل والعمل على خطة متعددة الجوانب لادارة التغيير والتمهيد للتحول الالكتروني .

وكان قد افتتح المعرض الدولي للتطوير والدعم التعليمي “جيدس” مساء أمس سعادة الدكتور سليمان بن عواض الزايدي مدير التعليم بمحافظة جدة سابقا ورئيس جمعية حقوق الانسان بمنطقة مكة المكرمة حيث تجول في المعرض الذي تشارك به عددا من الجهات المحلية والعالمية والمتخصصة في المجال التعليمي والذي تستمر فعالياته لمدة 3 ايام .

كما احتوى المعرض على ورشة عمل عن الروبوتات وأهميتها وآلية عملها وكيف ينتقل الروبوت من مكان إلى آخر داخل مساحة معينة, والتي تختلف حسب نوع الآلة.