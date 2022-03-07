6 علاجات موجودة في المنزل قادرة على هزيمة حب الشباب

حب الشباب من المؤرقات لدى فئة الشباب وحتى كبار السن ولا ينبغي أن تكون علاجاته باهظة الثمن.

حيث يمكنك علاج الحالة باستخدام 6 منتجات موجودة بالفعل في المنزل.

ويؤثر حب الشباب على معظم الناس مرة واحدة على الأقل في حياتهم.

ويوجد العديد من العلاجات المنزلية وأساطير الزوجات العجائز باستخدام المنتجات الطبيعية، ولكن كم منها يعمل بالفعل؟

موقع “إكسبريس” صاغ عبر أخصائي الأمراض الجلدية في عيادة فيرا، مهميت جوكر، أفضل 6 علاجات منزلية فعالة لعلاج حب الشباب.

– مكعبات الثلج

آخر شيء تريد القيام به عند مواجهة بقعة منتفخة هو لصق الثلج عليها، لكنه سيساعدك بالتأكيد.

– زيت الزيتون

يمكن أن يحدث حب الشباب أحيانا بسبب تراكم الزيت الزائد، لكن استخدام زيت الزيتون على بشرتك

يمكن أن يساعد في الواقع على درء البقع.

– الثوم

قد يبدو هذا العلاج غير المتوقع بعيد المنال.

لكن الخصائص المضادة للالتهابات والميكروبات الموجودة في الثوم يمكن أن تساعد في التحكم في علامات حب الشباب.

– الشاي الأخضر

يقدم شرب الشاي الأخضر مجموعة من الفوائد الصحية.

ولكن بالإضافة إلى الاستهلاك، يمكنك استخدام الشاي الأخضر خارجيا على الجلد.

وأوضح جوكر: “لاستخدام الشاي الأخضر خارجيا، قم بإزالة الأوراق من كيس الشاي وتبليلها.

قبل خلطها بالصبار أو العسل للحصول على أفضل النتائج، ضع الخليط على الوجه واتركه لمدة تصل إلى 20 دقيقة”.

– الصبار

يستخدم الصبار على البشرة منذ آلاف السنين، وذلك بفضل خصائصه الطبيعية المضادة للالتهابات.

– الليمون

يمكن لعصير الليمون الطازج أن يعمل بشكل رائع على البقع، حيث يتغلغل في الجلد لاستهداف البقع من مصدرها.