طريقة النوم الهادئ.. وجبات خفيفة تساعد على استقرار السكر في الدم

النوم السليم ضمن الصحة السليمة، لذا يبحث الملايين عن كل ما من شأنه الحصول على نوم هانيء.

وتحدثت كريستين بيلي، أخصائية العلاج الغذائي، إلى موقع “إكسبريس” حول كيفية الحصول على ليلة نوم هانئة.

تنصح خبيرة التغذية ومطورة الوصفات بما تسميه “الأكل المقيّد بالوقت”.

اختصار، هذا يعني التوقف عن تناول الطعام في وقت معين قبل الذهاب إلى الفراش للمساعدة على النوم.

وقالت كريستين: بالنسبة لكثير من العملاء، أشجعهم على فعل ما يسمى الأكل المحدود بالوقت.

لذا، دعونا نحاول حملهم على تناول الطعام في أقرب وقت ممكن، لنقل حوالي الساعة 7 مساء.

إذن أنت تسمح على الأقل، ربما للعديد من العملاء، بثلاث إلى أربع ساعات قبل النوم دون تناول الكثير من الطعام.

يجد بعض زبائني أنه إذا تناولوا الطعام مبكرا جدا، فقد يتناولون وجبة خفيفة.

وسيكون مجرد حفنة من المكسرات، وليس وجبة خفيفة كبيرة، قبل حوالي ساعة أو ساعتين من ذهابهم إلى الفراش.

لمجرد استقرار نسبة السكر في الدم. ويبدو أن هذه الطريقة هي فرصة جيدة حقا للأشخاص للحصول على وجبة جيدة.

ولكن تتيح للجهاز الهضمي وقتا للعمل قبل الذهاب إلى الفراش.

ويؤثر النظام الغذائي على النوم بعدة طرق ويمكن أن يكون له تأثير عميق على نوعية النوم.

وسواء كان ذلك بسبب نقص المعادن والفيتامينات التي تسبب مشاكل في النوم، أو مستويات السكر في الدم.

فإن الانتباه إلى ما تأكله يمكن أن يساعد في النوم.

أغذية لتشجيع النوم

– فاكهة وخضار

إن تناول مجموعة متنوعة من الفاكهة والخضروات على مدار اليوم أمر مهم.

وذلك للحصول على ما يكفي من الفيتامينات والمعادن، ما يساهم في نوم أفضل.

– اللوز

يحتوي اللوز على المغنيسيوم، والذي ارتبط بنوم أفضل.

– شاي البابونج

يحتوي شاي البابونج على أحد مضادات الأكسدة التي تُسمى أبيجينين والتي قد تساعدك على الشعور بالنعاس.