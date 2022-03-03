“رابونزيل” تكشف السر الغريب والسهل وراء شعرها الطويل !

تمتلك ليندا بيري أو “رابونزيل” شعرا بنياً طويلا يصل إلى ركبتيها ، وتقول بيري التي تبلغ من العمر 65 عاما ، وهى متقاعدة ومقيمة في مانشستر ببريطانيا ، إن السر في طول شعرها وجماله يكمن في غسله على فترات طويلة .
وقد صرحت بيري لموقع today الإيطالي ، أنها استغرقت 3 أشهر لتدريب شعرها على البقاء لفترة أطول بين كل غسلة وأخر للوصول إلى هذه النتيجة االمبهرة، قائلة : “أغسل شعري كل شهرين ، وهذا الأمر أفعله منذ 5 أعوام ولن أتوقف عنه مطلقا”.
وقبل 5 أعوام كانت بيري تغسل شعرها مرة أو مرتين في الأسبوع ، والآن بعد أن توقفت عن الغسيل المتقارب لم يعد شعرها دهنيا، هذا فضلا عن أن شعرها الطويل يتطلب غسله وقتا طويلا، إذ يستغرق الأمر 15 دقيقة على الأقل.
وقد قررت بيري إطالة شعرها والاعتناء به أسوة بصديقة والدتها التي كانت تمتلك شعر طويل جدا ولامع، فقد كانت تغسله مرة واحدة في السنة وهى الطريقة التي أدهشتها للغاية ولم تعتقد أنها يمكن أن تنجح في شعرها.