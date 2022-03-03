الهلال يقسو على النصر برباعية تاريخية

جدة – هلال سلمان
تصوير- مشاري البجيدي- عبدالله الفهيدي
قسا فريق الهلال على جاره النصر بعد أن دك شباكه برباعية نظيفة مساء اليوم في ديربي الرياض الذي شهده ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الـ 23 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
شهدت البداية تحفظا من الجانبين فرضه حساسية وأهمية الديربي، فغابت الفرص الخطيرة في أول ربع ساعة، لكن بيريرا افتتح التسجيل للهلال بتسديدة زاحفة على يمين وليد عبدالله بعد تمريرة من كوييار (د 16)، ورد النصر بتصويبة أبو بكر التي صدها المعيوف (د 22).
ثم مرر بيتي مارتينيز كرة خلف مدافعي الهلال لكن رأسية تاليسكا اعتلت المرمى (د 31)، ثم مرت يسارية مارتينيز بعيدا عن المرمى (د 33)، ليرد سالم الدوسري بهدف الهلال الثاني بيسارية رائعة بعد تمريرة إيغالو (د 34)، بعدها مرت تسديدة تاليسكا فوق المرمى (د 36).
حاول سالم التسجيل مجددا لكن كرته علت العارضة (د 39)، ونال البليهي إنذارا لتدخله ضد تاليسكا (د 42)، ومثله فعل مارتينيز لتدخله على الشهراني (د 47)، وقبل نهاية الشوط الأول أضاف سالم ثالث أهداف الهلال.
ومع مطلع الشوط الثاني، منح الحكم ثلاثة إنذارات لكل من سالم وكوييار من الهلال، وتاليسكا من النصر، ثم زج روسو بالأوزبكي ماشاريبوف مكان الغنام (د 57)، وطرد الحكم مدافع النصر فونيس موري بعد الرجوع للفار لتدخله بخشونة على ماريغا (د 63).
ثم غادر المالي وحل مكانه محمد كنو (د 69)، وأضاف إيغالو الرابع للهلال بتمريرة بيريرا (د 75)، ثم زج دياز بالبرازيلي ميشايل مكان مواطنه بيريرا (د 78)، ثم لعب سلمان الفرج ومتعب المفرج وصالح الشهري مكان كارييو وإيغالو والشهراني (د 84)، وصد المعيوف كرة أبو بكر (د 87)، ليرفع الهلال رصيده إلى 40 نقطة ويتجمد رصيد النصر عند 44.