فيسبوك تطلق ريلز عالمياً بخصائص جديدة

قال موقع The Verge إن شركة ميتا تعمل على إطلاق خدمة Reels عالمياً في منصتها فيسبوك، وستتوفر في التطبيقات التي تعمل بنظامي iOS وأندرويد في أكثر من 150 بلداً حول العالم.

وبالإضافة إلى توسيع الوصول إلى Reels، تضيف الشركة مزايا تحريرية جديدة إلى نسخة فيسبوك من الخدمة وتوسع خيارات الإعلانات. وتتوفر معظم هذه المزايا أصلاً على ريلز فيسبوك في الولايات المتحدة وفي أماكن أخرى في ريلز إنستغرام في الولايات المتحدة وأكثر من 50 بلداً آخراً.

وسيتمكن مستخدمو ريلز فيسبوك من عمل ريمكس لفيديوهات الآخرين ورفع مقاطع فيديو يصل طولها إلى 60 ثانية، كما هو الحال في ريلز إنستغرام. وسيتمكنون من حفظ الفيديوهات على أنها مسودات، وستقوم ميتا بإضافة أدوات جديدة لعمل مقاطع الفيديو خلال الأشهر القادمة، ما سيسهل على صناع المحتوى الذين ينشرون مقاطع حية أو طويلة أو فيديوهات مسجلة اختبار صيغ مختلفة.

وستضيف ميتا إلى ريلز فيسبوك مزيداً من الإعلانات لكسب المال. وقالت ميتا إن صناع المحتوى سيتمكنون خلال الأسابيع القادمة من مشاركة فيديوهات ريلز في مزيد من الأماكن على فيسبوك، منها القصص وتبويب المشاهدة الموجود في المنصة.

ولم تنشر الشركة أية إحصائيات لنجاح خدمة ريلز. ومع أن ميتا حققت نجاحاً كبيراً في تقليد بعض مزايا الشركات المنافسة مثل قصص سناب تشات وخدمة القصص على إنستغرام، لكن قدرتها على تحدي تيك توك في مجال الفيديوهات القصيرة لا يزال موضع شك.