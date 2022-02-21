طرق ذكية لتقليل فواتير الكهرباء في المنزل

اتبع نصائحنا للحصول على طرق مباشرة لتوفير الطاقة وخفض فواتيرك وتقليل انبعاثات الكربون سواء كنت صاحب منزل ، أو مستأجرًا فهناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها.

أوقف تشغيل وضع الاستعداد

يمكن إيقاف تشغيل جميع الأجهزة الكهربائية تقريبًا عند القابس دون الإخلال ببرمجتها

قد ترغب في التفكير في الحصول على موفر احتياطي أو قابس ذكي يسمح لك بإيقاف تشغيل جميع أجهزتك في وضع الاستعداد دفعة واحدة.

تحقق من التعليمات الخاصة بأي أجهزة لست متأكدًا منها

قد يلزم ترك بعض مسجلات الأقمار الصناعية والتلفزيون الرقمي موصولة بالكهرباء حتى يتمكنوا من تتبع أي برامج تريد تسجيلها.

نوافذ وأبواب مانعة للانزلاق

ما لم يكن منزلك جديدًا للغاية ، ستفقد بعض الحرارة من خلال تيارات الهواء حول الأبواب والنوافذ أو من خلال الفجوات حول الأرضية أو من خلال المدخنة

إطفاء الأنوار

أطفئ الأنوار عند عدم استخدامها أو عند مغادرة الغرفة سيوفر لك هذا سنويًا من فواتير الطاقة السنوية.

يمكن أن يساعدك استبدال جميع المصابيح في منزلك بمصابيح LED في توفير المزيد

تجنب المجفف

تجنب استخدام مجفف ملابس جفف الملابس على الرفوف بالداخل حيثما أمكن ذلك أو بالخارج في الطقس الدافئ للتوفير .

املأ غسالة الأطباق

قم بتشغيل غسالة الأطباق عندما تكون ممتلئة فقط لتقليل كمية المياه التي تستخدمها. إن تقليل استخدامك لغسالة الأطباق مرة واحدة في الأسبوع لمدة عام يمكن أن يوفر .