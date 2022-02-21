دراسة: تناول الخضار قد لا يحمي من أمراض القلب

توصلت دراسة جديدة إلى أن تناول نظام غذائي مليء بالخضروات لا يحمي من أمراض القلب

تتحدى النتائج الأبحاث السابقة التي تشير إلى أن تناول المزيد من الخضار

يرتبط بانخفاض مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية (CVD) – والتي يمكن أن تؤدي إلى السكتة الدماغية والنوبات القلبية والوفاة.

يقول الباحثون إن الدراسات السابقة ربما لم تأخذ في الاعتبار عوامل نمط الحياة

مثل التدخين وشرب الكحول وتناول اللحوم – والعوامل الاجتماعية والاقتصادية مثل تعليم الشخص ودخله وثروته.

ويضيفون أن الأدلة من الدراسات السابقة كانت غير متسقة.

تظهر النتائج الجديدة من دراسة بريطانية واسعة النطاق أن ارتفاع استهلاك المنتجات الخام

أو المطبوخة من غير المرجح أن يؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

لكن الخبراء شددوا على أن اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي يظلان مهمين في الحد من مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية.

قال الدكتور Qi Feng ، الباحث في قسم Nuffield للصحة السكانية بجامعة أكسفورد ، والمؤلف الرئيسي للدراسة:

“لم تجد دراستنا الكبيرة دليلًا على وجود تأثير وقائي لتناول الخضار على حدوث الأمراض القلبية الوعائية.

“بدلاً من ذلك ، تُظهر تحليلاتنا أن التأثير الوقائي على ما يبدو لتناول الخضار ضد مخاطر الأمراض القلبية الوعائية

من المرجح جدًا أن يتم تفسيره عن طريق التحيز من العوامل المربكة المتبقية ، المتعلقة بالاختلافات في الوضع الاجتماعي والاقتصادي ونمط الحياة.”

استخدم الباحثون بيانات من 399586 شخصًا (4.5٪ منهم أصيبوا بأمراض القلب والأوعية الدموية) مسجلين في دراسة البنك الحيوي في المملكة المتحدة.

عندما اشتركوا في الدراسة في 2006-2010 ، سئلوا عن نظامهم الغذائي وأسلوب حياتهم وتاريخهم الطبي والإنجابي وعوامل أخرى.

تم تحليل الردود على الأسئلة حول عدد الخضروات النيئة والمطبوخة التي يأكلونها في المتوسط يوميًا

بالإضافة إلى مدى احتمالية دخولهم المستشفى بسبب النوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو الأمراض القلبية الوعائية الرئيسية وخطر الوفاة.

كما تم النظر في عوامل مثل الوضع الاجتماعي والاقتصادي والنشاط البدني والنظام الغذائي.

قام الباحثون بتقييم ما إذا كانت العوامل الإضافية غير المعروفة أو القياس غير الدقيق للعوامل المعروفة

قد تؤدي إلى ارتباط إحصائي مضلل بين مخاطر الأمراض القلبية الوعائية واستهلاك الخضروات.

في الدراسة ، كان الاستهلاك اليومي من إجمالي الخضروات والخضروات النيئة والخضروات المطبوخة 5.0 و 2.3 و 2.8 ملاعق طعام ممتلئة بالفرد.

وجد الباحثون أن خطر الوفاة بسبب الأمراض القلبية الوعائية كان أقل بنسبة 15٪ تقريبًا بالنسبة لأولئك الذين يتناولون أعلى كمية من الخضار مقارنةً بالأدنى.

ومع ذلك ، تم إضعاف هذا التأثير الظاهر إلى حد كبير عندما تم أخذ العوامل الاجتماعية والاقتصادية والتغذوية والصحية والطبية المحتملة في الاعتبار.

عندما تم أخذ هذه العوامل في الاعتبار ، انخفضت فعالية تناول الخضار للتنبؤ بخطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بأكثر من 80٪.

وفقًا للعلماء ، يجب على الدراسات المستقبلية تقييم ما إذا كانت أنواع معينة من الخضروات

أو طريقة طهيها قد تؤثر على خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

خلص المؤلف الأخير الدكتور بن لاسي ، الأستاذ المشارك في القسم في جامعة أكسفورد ، إلى أن:

“هذه دراسة مهمة لها آثار على فهم الأسباب الغذائية للأمراض القلبية الوعائية وعبء الأمراض القلبية الوعائية التي تُعزى عادةً إلى انخفاض تناول الخضار.

ومع ذلك ، فإن اتباع نظام غذائي متوازن والحفاظ على وزن صحي يظلان جزءًا مهمًا من الحفاظ

على صحة جيدة وتقليل مخاطر الإصابة بالأمراض الرئيسية ، بما في ذلك بعض أنواع السرطان.

“يوصى على نطاق واسع بتناول ما لا يقل عن خمس حصص من مجموعة متنوعة من الفواكه والخضروات يوميًا.”

تثير الدراسة أسئلة مثيرة للاهتمام حول الأهمية النسبية للعديد من الجوانب المختلفة للنظام الغذائي ونمط الحياة الصحي

ولكن لا ينبغي أن تثني المستهلكين عن اتباع توصيات الصحة العامة للاستهلاك الأنظمة الغذائية الغنية بالخضروات بجميع أنواعها “.