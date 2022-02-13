صحة و عافية البكاء لا مفر منه..لكنه مفيد لصحة البشرة والعين!

يعد البكاء أمر لا مفر منه بالنسبة لمعظم الناس ، والأمر الغريب أنه أيضا ضروري لصحة العين ، فهى عملية بيولوجية طبيعية تساعد على التعبير عن الألم والعواطف ومعالجتها ، لذا بغض النظر عن عدد المرات التي تذرف فيها الدموع ، فقد تتساءل عما إذا كان البكاء مفيدا لبشرتك أيضا؟ ليس سرا أن البكاء يمكن أن يكون جيد بالفعل ، فبينما قد تشعر في البداية بالإرهاق بعد توقف تدفق الدموع، فيعتقد منذ فترة طويلة أن البكاء لع عدد من الفوائد الصحية الجسدية والعقلية تشمل تخفيف التوتر وتحسين المزاج وإزالة السموم من الجسم وإطلاق الإندورفين (مواد كيميائية “أشعر بالرضا”)،فيعد البكاء هو طريقة الجسم الطبيعية للتعامل مع الألم والعواطف . ولكن يجب العناية بالبشرة حول عينيك بعد البكاء ، فالجلد حول عينيك رقيق جدا وغالبا ما يكون عرضة للهالات السوداء والانتفاخات غير المرغوب بها، وهناك طرق سهلة وبسيطة لعلاج هذه المشاكل حول العين ومنها. 1/ وضع شرائح الخيار على منطقة العينين لمدة 5 دقائق. 2/ وضع شرائح البطاطس لمدة 5 دقائق. 3/ يفضل تنشيف تحت العين عن طريق الضغط حتى لا يسبب الاحتكاك الهالات السوداء. كما يوصي خبراء التتجميل وأطباء الجلدية وضع كريمات الوجه والعين في الثلاجة لان ذلك سيساعد في تقليل الانتفاخ والالتهابات. 4/ الحصول على قسط كاف من النوم. 5/ استخدام كريم للعين