فيديو: ليفربول يحتفي بعودة ساديو ماني بعد حصد كأس إفريقيا

احتفى ليفربول الإنجليزي بعودة لاعبه السنغالي ساديو ماني إلى الفريق لأول مرة، بعد تتويجه بكأس أمم إفريقيا الكاميرون 2021 رفقة منتخب بلاده الأسبوع الماضي.

وقاد ساديو ماني السنغال للفوز بأول لقب في كأس أمم إفريقيا، حينما هزم مصر في النهائي بركلات الترجيح 4-2 إثر انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 0-0.

وغاب ساديو ماني (29 عامًا) عن صفوف ليفربول قرابة شهر لمشاركته مع السنغال في كأس إفريقيا، ليفقد اللعب في 6 مباريات مع النادي الإنجليزي في كل المسابقات.

أهداف وتمريرات ساديو ماني في كأس أمم إفريقيا 2021



المباريات التي غاب عنها ماني، برينتفورد وكريستال بالاس وليستر سيتي في البريميرليغ، وشروزبري وكارديف في كأس الاتحاد، ومباراتي أرسنال في كأس الرابطة.

وبحسب مدرب الفريق يورغن كلوب، فإن ساديو ماني سيكون لائقًا لخوض مباراة ليفربول وبيرنلي التي تقام الأحد المقبل في إطار الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي.

سجّل ساديو ماني 10 أهداف بالموسم الحالي 2021-2022 مع ليفربول في جميع المسابقات من إجمالي 26 مباراة، بينما قدّم تمريرة حاسمة واحدة إلى زملائه.





فيما نال ماني جائزة أفضل لاعب في كأس أمم إفريقيا 2021 بعد أن أحرز 3 أهداف وقدّم تمريرتين حاسمتين مع منتخب أسود التيرانغا طيلة مشوار البطولة.

ترحيب ليفربول بعودة ساديو ماني إلى الفريق بعد الفوز بكأس إفريقيا 2021