ثيو هيرنانديز يجدد تعاقده مع ميلان إلى 2026

جدد الظهير الأيسر الفرنسي ثيو هيرنانديز (24 عامًا) عقده مع ميلان الإيطالي إلى صيف عام 2026 اليوم الجمعة بحسب ما أعلن النادي في بيان رسمي.

وقطع ميلان الطريق على الأندية الراغبة في خدمات ثيو هيرنانديز وأبرزها باريس سان جيرمان الفرنسي، وبرشلونة الإسباني، ومانشستر سيتي الإنجليزي.

وقال هيرنانديز بعد توقيع العقود: “سعيد للغاية، منذ اليوم الأول لي هنا أمضى وقتًا رائعًا، الكثير من الفرق رغبت في التعاقد معي، لكنني أردت فقط ميلان”.

ويمر ثيو هيرنانديز بفترة توهج كروي في مسيرته حاليًا، إذ بات قطعة أساسية في المنتخب الفرنسي، كما حجز مكانه كأبرز نجوم ميلان في الكالتشيو.

سجّل ثيو هيرنانديز 19 هدفًا وقدّم 21 تمريرة حاسمة مع ميلان منذ انتقاله إليه صيف عام 2019 قادمًا من ريال مدريد الإسباني مقابل 21 مليون يورو.

أهداف ثيو هيرنانديز مع ميلان

