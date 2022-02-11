تحذير لعشاق القهوة .. لا تشربها في هذه التوقيتات الخمسة لأضرارها الخطيرة

القهوة هي المشروب المفضل للملايين حول العالم، بينما يحتفي كثيرون بفوائدها ويحذر آخرون من بعض مخاطرها.

وبحسب سكاي نيوز، تعد القهوة من العادات المفضلة التي قد يلجأ إليها الكثيرون خاصة في أوقات الصقيع.

فهي تمد الجسم بالدفء وكذلك بالطاقة والحيوية والاستيقاظ.

ورغم أن لمشروب القهوة فوائد كثيرة، إلا أنها في أحيان كثيرة قد تسبب أزمات صحية لمحتسيها، إذا قاموا بشرب أعداد كثيرة من أكواب القهوة.

واستعرض تقرير لموقع “ألوان”، المتخصص في اخبار الصحة والمنوعات، فوائد كثيرة للقهوة.

فوائد شرب القهوة

زيادة نشاط الدماغ وتحفيز الذاكرة.

من المواد المنبة.

تحمي من الإصابة بمرض السكر من النوع الثاني.

تقليل احتمالية الإصابة بحصوات المرارة.

تقليل خطر الإصابة بالزهايمر.

تقليل حدوث الدوار الذي ينتج عنه نقصان ضغط الدم.

وبحسب التقرير فإن القهوة مفيدة وتساعد في التخلص من الإجهاد، لكن هناك 5 توقيتات يفضل عدم تناول القهوة فيها.

5 أوقات محظورة

1- على الريق

هناك فئة كبيرة تفضل تناول القهوة في الصباح، على معدة فارغة قبل تناول وجبة الفطور، بهدف الشعور باليقظة.

لكن الأمر يزيد من فرص الإصابة بحرقة المعدة والحموضة وارتجاع المريء.

نظرًا للتأثيرات السلبية التي يلحقها الكافيين بالجهاز الهضمي؛ إذ يتسبب في ارتفاع مستويات أحماض المعدة.

2 – بعد الطعام

يمكن أن تُقلّل من امتصاص الحديد، كما يزيد تأثير القهوة السلبيّ كلما كانت أكثر تركيزا.

ولكن ذلك يعتمد على وقت شرب القهوة.

لذا يُنصح بعدم شرب القهوة إلا بعد مرور ساعةٍ على الأقل بعد تناول الطعام.

وقد يكون ذلك مهما بشكلٍ خاص للأشخاص المعرضين للإصابة بفقر الدم.

3 – في المساء

لا يفضل تناول القهوة في الليل، حتى لا يشعر الأشخاص باليقظة وتغيير من ساعات نومهم البيولوجية.

ما يؤثر سلبيا على صحتهم وضعف الجهاز المناعي.

4 – عند الشعور بالجوع

ينصح «أشرف»، بعدم تناول القهوة خلال الشعور بالجوع، كبديل من تناول الطعام.

حيث تتسبب في حدوث قرح بالمعدة والتهابات شديدة بجدار المعدة، إلا جانب ارتفاع ضغط الدم.

5 – أثناء الدورة الشهرية للسيدات