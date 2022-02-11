بشرى لمستخدمي واتساب .. تحديث عبقري ينقذ الملايين من الإحراج

واتساب يمثل التطبيق الاجتماعي الأكثر استخداما بين البشر، وعليه يحاول التطبيق صناعة تطويرات مميزة.

وبحسب ما نقلت روسيا اليوم، طورت المنصة تحديثًا عبقريًا يمكن أن يخلص المستخدمين من الإحراج.

هذا التحديث له علاقة بالكاميرا، ويأتي ضمن العديد من التغييرات الرئيسية التي من المتوقع أن تُضاف إلى التطبيق.

تختبر «واتساب» الميزات الجديدة قبل طرحها لعامة الناس من خلال نسخ التطبيق التجريبية «بيتا».

ومن خلال هذه الإصدارات رصد موقع «WABetaInfo» المختص بمتابعة تحديثات وتطويرات «واتساب» بشكل دوري، تغييرا رئيسيا.

والتغيير الجديد قد يمنع الإحراج، بحسب صحيفة «ذا صن» البريطانية.

كيف ينقذ التحديث الجديد المستخدم من الإحراج؟

المستهدف في تحديث واتساب الجديد الذي يتم اختباره حاليا في الإصدار التجريبي من التطبيق الخاص بها هو تجربة تغيير بعض الأمور المتعلقة بالكاميرا.

أبرزها استبدال شريط الوسائط الأفقي في الجزء السفلي بزر لفتح المعرض مباشرة.

في الوقت الحالي، يمكن أن يبين هذا الشريط مجموعة من أحدث الصور الشخصية.

وعندها يمكن لأي شخص بجانبك أن يرى الصور بالخطأ.

وهذا قد يعرض صاحبها للإحراج، لكن التحديث الجديد يوقف هذا عن طريق إخفاء الصور الحديثة بعيدًا.

بالإضافة إلى ذلك سيُعاد تصميم رمز الكاميرا قليلا.

تعمل واتساب أيضًا على عدد من الميزات الأخرى.

بما في ذلك ردود الفعل على الرسائل على غرار «فيسبوك ماسنجر» ووظيفة الإيقاف المؤقت والاستئناف للرسائل الصوتية.

كيفية الحصول على الإصدار التجريبي واتساب بيتا

لتنزيل «واتساب بيتا» على أي هاتفك الذكي يجب الانتقال إلى «جوجل بلاي».

وذلك على الأجهزة العاملة بنظام «أندرويد» والبحث عن «واتساب».

بعدها يجب التمرير لأسفل الصفحة حتى رؤية عبارة «كن أحد مختبري الإصدار التجريبي».

ثم النقر فوق زر «انضمام» للتأكيد، بعدها سوف يتلقى المستخدم التحديثات التجريبية تلقائيا.

أما بالنسبة للإصدارات التجريبية من واتساب عبر هواتف أيفون التي تعمل بـ«أي أو إس»، فيعد الانضمام إليها أكثر صعوبة ولديه سعة محدودة وليس الجميع بإمكانهم تحميله.