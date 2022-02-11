الأهلي يقتنص 3 نقاط ثمينة من الفتح

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الأهلي في إيقاف مسلسل إهدار النقاط، والعودة لطريق الانتصارات، بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه فريق الفتح بهدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في الأحساء، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
سجل هدف الأهلي، لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة (85) من عمر اللقاء. وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي الفتح عمار الدحيم في الدقيقة (66) وكريستيان كويفا في الدقيقة (71).
هدف إدواردو اليوم هو الأول له بقميص الأهلي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية. بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز 14.