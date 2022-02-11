الرياضة

الأهلي يقتنص 3 نقاط ثمينة من الفتح

صحيفة البلادaccess_time10 / رجب / 1443 هـ      11 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

متابعة- محمود العوضي
نجح فريق الأهلي في إيقاف مسلسل إهدار النقاط، والعودة لطريق الانتصارات، بعد فوزه مساء اليوم على مضيفه فريق الفتح بهدف وحيد، وذلك في اللقاء الذي جمع الفريقين في الأحساء، ضمن منافسات الجولة 20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

سجل هدف الأهلي، لاعبه البرازيلي كارلوس إدواردو في الدقيقة (85) من عمر اللقاء. وشهدت المباراة حالتي طرد للاعبي الفتح عمار الدحيم في الدقيقة (66) وكريستيان كويفا في الدقيقة (71).

هدف إدواردو اليوم هو الأول له بقميص الأهلي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية. بتلك النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى النقطة 24 في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد الفتح عند النقطة 18 في المركز 14.

 

 

 

 

 

 

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كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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