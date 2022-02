هل يعاني محمد صلاح من مشكلات “نفسية” بعد خسارة كأس إفريقيا؟

قال مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب إن لاعبه المصري محمد صلاح لا يزال يعاني من آثار خسارة كأس إفريقيا أمام السنغال يوم الأحد الماضي.

وحقق المنتخب السنغالي كأس أمم إفريقيا 2021، في المباراة النهائية أمام مصر بركلات الترجيح (4-2) ليفشل صلاح في التتويج بالأميرة السمراء مُجددًا.

وخسر محمد صلاح النهائي الثاني على مستوى كأس أمم إفريقيا بعد أن انهزم منتخب مصر أمام الكاميرون 2-1 في نسخة عام 2017 التي أقيمت في الغابون.

انهمر محمد صلاح (29 عامًا) في البكاء عقب خسارة كأس إفريقيا أمام السنغال، ولاقى مواساة من زميله في ليفربول ونجم المنتخب السنغالي ساديو ماني.



وقال كلوب في تصريحات أدلى بها اليوم الأربعاء إن صلاح وبعد عودته إلى تدريبات ليفربول، لا يزال يواجه معاناة في نسيان خسارته كأس أمم إفريقيا.

وأوضح المدرب الألماني كلوب عن حالة اللاعب: “يشعر صلاح بخيبة أمل كبيرة، بعد عودته إلينا لا يزال خائب الأمل، تحدثت معه وسوف يتعامل مع الأمر”.

ينهي يورغن كلوب حديثه: “الجميع رأى صلاح في التدريبات ولا تزال خسارة نهائي كأس إفريقيا متعلقة في ذهنه، إن الأمر صعب بالنسبة له ونعلم ذلك جيدًا”.

تقارير إعلامية إنجليزية أشارت إلى أن صلاح ربما يعاني من مشكلة نفسية بعد الإخفاق الثالث تواليًا على مستوى مشاركاته مع منتخب مصر في البطولة.

وما يزيد الحالة النفسية لصلاح أن المتوّج بالبطولة هو زميله في ليفربول ساديو ماني، ما يعزز فرص السنغالي في الفوز بجائزة أفضل لاعب إفريقي 2022.

وفي 3 مشاركات لصلاح مع منتخب مصر في كأس إفريقيا، لم ينجح في التتويج بالبطولة مطلقًا، ما يضع مزيد من الضغط على كاهل اللاعب من وسائل الإعلام.

وخرجت مصر من ثمن النهائي أمام جنوب إفريقيا 1-0 في نسخة كأس إفريقيا 2019 التي استضافتها، في حين أنها خسرت النهائي في نسختي 2017 و2021.

"He should just enjoy it"

Jurgen Klopp confirms that Mo Salah is BACK in Liverpool training but won't feature vs Leicester – while Sadio Mane is still away with Senegal pic.twitter.com/DMFCRc5OHS

— The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) February 9, 2022