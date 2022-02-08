صحة و عافية

يمكنك تناول هذه الأطعمة اذا شعرت بالجوع ليلاً!

فرناس حفظيaccess_time7 / رجب / 1443 هـ       8 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يشعر العديد بالجوع أثناء ساعات الليل ، وهو ما يجعلهم يتناولوا أطعمة غير صحية تتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن ، ونقلا عن خبراء في مجال التغذية إن هناك عدة أصناف يسمح بتناولها قبل النوم وهى كالتالي:

1/ الجوز:

فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية من المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبروتين والدهون الصحية ويمكن أن يساعد في درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني.

الموز:

يساعد الموز في النوم السريع لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على ارتخاء العضلات، كما أنه يعمل على تحسين المزاج .

المكسرات المغطاه بالشيكولاتة:

يرغب الجميع احيانا في تناول الشيكولاتة والحل ممكن في المكسرات المغطاه بالشيكولاتة  فهى تساهم في سد الجوع.

الزبادي اليوناني باللوز :

فهذا الخليط مفيد جدا للجسم فاللوز يعمل على تعزيز الشعور بالشبع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين ويساعد أيضا في تنظيم نسبة السكر في الدم ، والزبادي أيضا يحتوي على نسبة من البروتين التي تكبح الشعور بالجوع .

vernas hefzy

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