صحة و عافية يمكنك تناول هذه الأطعمة اذا شعرت بالجوع ليلاً!

يشعر العديد بالجوع أثناء ساعات الليل ، وهو ما يجعلهم يتناولوا أطعمة غير صحية تتسبب في زيادة الوزن وتراكم الدهون في منطقة البطن ، ونقلا عن خبراء في مجال التغذية إن هناك عدة أصناف يسمح بتناولها قبل النوم وهى كالتالي: 1/ الجوز: فهو يحتوي على قيمة غذائية عالية من المعادن والفيتامينات مثل الكالسيوم والمغنسيوم والبروتين والدهون الصحية ويمكن أن يساعد في درء أمراض مثل السكري من النوع الثاني. الموز: يساعد الموز في النوم السريع لأنه يحتوي على البوتاسيوم الذي يساعد على ارتخاء العضلات، كما أنه يعمل على تحسين المزاج . المكسرات المغطاه بالشيكولاتة: يرغب الجميع احيانا في تناول الشيكولاتة والحل ممكن في المكسرات المغطاه بالشيكولاتة فهى تساهم في سد الجوع. الزبادي اليوناني باللوز : فهذا الخليط مفيد جدا للجسم فاللوز يعمل على تعزيز الشعور بالشبع لأنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف والبروتين ويساعد أيضا في تنظيم نسبة السكر في الدم ، والزبادي أيضا يحتوي على نسبة من البروتين التي تكبح الشعور بالجوع .