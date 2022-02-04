نجما القولف” ريد وماكداويل” يزوران مدارس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

جدة- خالد مرضاح
زار لاعبا القولف الآيرلندي الشمالي “غرايم ماكداويل” والأمريكي “باتريك ريد”، المشاركين في بطولة السعودية الدولية 2022، مدرسة أكاديمية العالم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من مبادرة الجولة الوطنية التي تقدمها قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف؛ لتعريف النشء ببطولة السعودية الدولية التي تأتي نسختها الرابعة هذا العام تحت مظلة الجولة الآسيوية، وهي المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وتجرى فعالياتها هذه الايام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.