الرياضة

نجما القولف” ريد وماكداويل” يزوران مدارس مدينة الملك عبدالله الاقتصادية

صحيفة البلادaccess_time3 / رجب / 1443 هـ       4 فبراير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة- خالد مرضاح
زار لاعبا القولف الآيرلندي الشمالي “غرايم ماكداويل” والأمريكي “باتريك ريد”، المشاركين في بطولة السعودية الدولية 2022، مدرسة أكاديمية العالم بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من مبادرة الجولة الوطنية التي تقدمها قولف السعودية والاتحاد السعودي للقولف؛ لتعريف النشء ببطولة السعودية الدولية التي تأتي نسختها الرابعة هذا العام تحت مظلة الجولة الآسيوية، وهي المقدمة من صندوق الاستثمارات العامة وبرعاية سوفت بانك للاستشارات الاستثمارية، وتجرى فعالياتها هذه الايام في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية.

 

والتقى ماكداويل بطل نسخة عام 2020 من البطولة وريد بطل بطولة الماسترز عام 2018، بطلاب وطالبات مدرسة أكاديمية العالم، التي تُعد آخر المدارس في قائمة الزيارات الخاصة بالجولة، لتعريفهم برياضة القولف وتدريبهم على أساسياتها. وتحدثا معهم حول أهميتها الرياضة وممارستها، والمحافظة على الحيوية والنشاط.

وتم خلال الزيارة استخدام أداة “SNAG” التي توفر فرصة تطبيق أحدث برامج التدريب على رياضة القولف للمبتدئين والأطفال، ما يساعد على منحهم أفضل فرصة لممارسة اللعبة وتطوير المهارات الخاصة بها.

وقال ريد: “لطالما رغبت في التعريف برياضة القولف ونشرها حول العالم، واغتنم جميع الفرص المتاحة لزيارة المدارس والالتقاء بالصغار والتحدث إليهم حول هذه الرياضة الرائعة التي تساهم في تعليمهم الكثير من الأمور في الحياة بشكل عام. فرياضة القولف تزودك بالقوة الذهنية والجسدية وهو ما يحتاجه هؤلاء الأطفال لتجاوز الكثير من مصاعب الحياة في المستقبل”.

في حين قال ماكداويل: “من الرائع العودة إلى المملكة ومشاهدة الجهود المبذولة في نشر رياضة القولف وجعلها متاحة لجميع الصغار. هذه الرياضة تعتبر جزءاً من ثقافة بعض الدول التي نزورها، ولكنها جديدة تماماً على الكثير من الدول الأخرى. وعملت قولف السعودية بشكل رائع لتطوير القولف في المملكة حتى الآن، ومشاركتنا في بطولة السعودية الدولية هي جزء مهم في تلك الجهود”

وقال: أرغب في تطوير لعبة الجولف، لذلك احرص دائما على أن أشارك الصغار هذه التجارب، مشيداً بالدعم الذي قدمته المملكة له ولبطولة الجولف بشكل عام .

واستمتع طلاب وطالبات أكاديمية العالم بالتدرب مع ريد وماكداويل وتفاعلوا معهم بطرح العديد من الأسئلة المتعلقة برياضة القولف وبهم كرياضيين محترفين.

وقال أحمد حبّال – أحد طلاب المدرسة: “لقاء نجوم عالميين هو فرصة رائعة، واستمتعنا بزيارتهم لمدرستنا واللعب معهم. وسوف أحضر لمشاهدة منافسات بطولة السعودية الدولية وأتطوع مع أصدقائي للعمل فيها كمرشدين”

وتقدم قولف السعودية إلى جانب الاتحاد السعودي للقولف واحدة من أكبر استراتيجيات تطوير لعبة القولف في العالم، حيث تعتبر الجولة الوطنية جزءا أساسياً في هذه الاستراتيجية. ولا يزال البرنامج يمثل أولوية قصوى بالنسبة للجهتين حيث تسعيا لجذب وإلهام الجيل القادم من الشباب والشابات للمشاركة في اللعبة وتطوير أبطال محليين في المستقبل. كما تهدفان لخلق 2200 وظيفة وتقديم ما يقرب من 29000 لاعب قولف جديد بحلول عام 2025.

وتشهد بطولة السعودية الدولية مشاركة قائمة زاخرة بأبرز نجوم بطولة الماسترز وكأس رايدر، مثل حامل لقب البطولة عامي 2019 و 2021 داستن جونسون، وفيل ميكلسون، وسيرجيو غارسيا، وهنريك ستينسن، ولي ويستوود، وشاين لاوري، وتايريل هاتون ولويس أوستويزن. بالإضافة إلى نجوم المنتخب السعودي عثمان الملا وفيصل سلهب وسعود الشريف. حيث سيتنافسون جميعاً إلى جانب مجموعة من لاعبي الجولة الأوروبية والأمريكية ونجوم المستقبل في ساحة القولف الآسيوية للحصول على لقب البطولة وأكبر حصة من مجموع جوائزها البالغ 5 ملايين دولار أمريكي والتي تُعد من أكبر جوائز بطولات الجولة الآسيوية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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