“الاتصالات السعودية” توقع أكثر من 15 اتفاقية

الرياض : البلاد

اختتمت شركة الاتصالات السعودية stc مشاركتها في مؤتمر LEAP بنجاح، مستعرضة العديد من الخدمات والتقنيات المبتكرة والحلول الرقمية التي تسهم في تسريع التحول الرقمي للقطاعين العام والخاص، لضمان توفير بيئة آمنة للبنية التحتية الرقمية بما يضمن التوافر والاتصال لمختلف قطاعات الأعمال من خلال توفير أكبر شبكة متقدمة لتقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط.

ووقعت stc العديد من الاتفاقيات مع كبرى الشركات العالمية من أبرزها مايكروسوفت وهواوي وأريكسون وسيسكو، بالإضافة إلى عدد من الاتفاقيات مع عدد من الجهات الحكومية أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة السياحة والهيئة السعودية للسياحة.

وكانت stc قد أعلنت عن مبادرة عن إنشاء مركز رقمي رئيسي MEAN Hub لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا باستثمار بلغت قيمته 1 مليار دولار، كما أعلنت في LEAP عن عزمها إنشاء شركة متخصصة في خدمات الاستضافة بمراكز البيانات والربط الاقليمي والدولي، برأس مال 100 مليون ريال.

كما أعلنت stc عن مبادرة إنشاء مصنع لتوطين مراكز البيانات في المملكة بالشراكة مع شركة Huawei، وتعاونت مع إريكسون لدعم الشبكة الأساسية من الجيل الخامس وأنظمة دعم الأعمال لتعزيز شبكات الجيل الخامس المستقلة، بالإضافة إلى توقيع اتفاقية مع شركة مايكروسوفت العربية لتطوير مجالات الابتكار واستراتيجيات التقنيات السحابية وحلول الجيل الخامس.

ووقعت stc اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتعزيز الحوكمة والتعاون الاستراتيجي في المجالات المرتبطة بتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتنمية التعاون في مجالات تطوير وتحسين منظومة المدن الذكية والمبادرات الرقمية.

وأعلنت أكاديمية stc عن توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة Huawei على هامش المؤتمر، تهدف لتطوير قدرات تقنيات الجيل الخامس على مستوى مجموعة stc وعلى المستوى الوطني.

وتتضمن مسابقة وطنية للجيل الخامس للجامعات، حيث سيتم تدريب الطلاب للحصول على شهادة في تكنولوجيا الجيل الخامس ويكونوا قادرين على بناء مشاريع مبتكرة في العالم الواقعي للجيل الخامس، بالإضافة إلى إنشاء نموذج أساسي لمختبر الجيل الخامس الذي يتضمن تقنية 5G من البداية إلى النهاية مع مسارات التعلم ذات الصلة، حيث تم التخطيط للمختبر ليكون مصدر تدريب 5G عالي الجودة لمجموعة stc وعلى المستوى الوطني.

وعرضت stc تقنيات الاتصال المتطورة التي زودت بها مركز الطب الاتصالي في منطقة جازان، حيث بإمكان المريض أن يلتقي بطبيبه عن بعد لمعاينته وتشخيصه من مكان إقامته، كما بالإمكان تقديم الاستشارة الطبية له وكيفية العلاج عن طريق منظومة إلكترونية صوتية ومرئية ومعلوماتية بواسطة البنية التحتية الرقمية السحابية للشركة، من خلال ربط هذه المنظومة بمرافق الرعاية الصحية المختلفة عبر أنظمة الرعاية الصحية عن بعد (الطب الاتصالي) التي من شأنها تعزيز وتسهيل تقديم الرعاية الصحية ورفع جودة خدمات الرعاية الطبية للمواطنين والمقيمين.

وعرضت في جناحها تقنيات الجيل الخامس المستخدمة في الموانئ، حيث تساهم هذه التقنيات بتوفير حلول اتصال سريعة وآمنة تساهم في تشغيل عمليات الموانئ وإدارتها من خلال المراقبة الذكية والآنية وأتمتة عمليات إنزال الحاويات ودخول وخروج الشاحنات من خلال توجيه المركبات الذكي بما يزيد من كفاءة العمليات داخل الميناء.

فيما تمكن تقنيات الجيل الخامس التي توفرها stc من الاستفادة من تقنية الهولوجرام التعليمي، حيث يتم الاتصال بين الجامعات بمختلف أنحاء المملكة لتحسين تجربة التعلم بين الطلاب في مدينة وأستاذهم في مدينة أخرى، وذلك من خلال استخدام أجهزة الهولوجرام المرتبطة بشبكة الجيل الخامس المقدمة من stc، واستعرضت خدمات إنترنت الأشياء في المجال الطبي التي تساعد في التحكم بأجهزة الاستشعار الذكية الشخصية ونقل بيانات المريض من المنزل إلى العيادة أو المستشفى، الذي يهدف إلى تكامل الأجهزة الطبية وإمكانيات تبادل البيانات فيما بينها، فضلا عن تحسين طرق تقديم الأطباء للرعاية الصحية وتعزيز مشاركة المرضى وتفاعلهم مع الأطباء من خلال إدارة أجهزة متعددة متصلة بالإنترنت تتيح إمكانية تحويل بيانات إنترنت الأشياء إلى إجراءات من قبل الأطباء.

وتواجدت عربة stc 5G المتنقلة للتعريف بتقنيات الجيل الخامس واستخداماتها المتعددة وعرضت العربة خلال مؤتمر LEAP خدمات وسرعات شبكة الجيل الخامس وأهميتها، التي تهدف إلى إثراء تجربة العملاء والتعريف بالخدمات والتقنيات الحديثة والمساهمة في دعم المدن الذكية والمنازل الرقمية عبر توفيرها سرعات اتصال عالية وزمن استجابة قصير يساهم في رفع مستوى الأمان والراحة وتوفير الطاقة عبر توصيل الأجهزة المنزلية بإنترنت عالي السرعة.

وتوجت الشركة باليوم الختامي للمعرض بجائزة المشغل البلاتيني في LEAP22 من هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، كأفضل مقدمي خدمات الاتصالات أداءً فيما يخص الألعاب الإلكترونية في المملكة خلال عام 2021.