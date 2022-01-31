مانيج إنجن تسلط الضوء على حلولها الشاملة

الرياض – البلاد

أعلنت اليوم مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو، عن مشاركتها في مؤتمر LEAP 2022 ، والذي سيُقام في الفترة من 1-3 فبراير 2022 في واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات ستجمع هذه المنصة العالمية أفضل العقول في العالم من خبراء التقنيات المستقبلية الرائدة، وستعرض مانيج إنجن من خلاله أحدث التقنيات التي تلبي المتطلبات الديناميكية للمؤسسات والشركات في السعودية.

وقال نيرمال مانوهاران، المدير الإقليمي لمبيعات مانيج إنجن: “يعد التحول الرقمي عاملاً تمكينياً رئيسياً لمستقبل المؤسسات، وهو الاتجاه التكنولوجي السائد مع الاستثمارات الضخمة التي يتم ضخها في مجال الأمن السيبراني والتعدد السحابي والذكاء الاصطناعي. إن المستقبل الواعد للتحول الرقمي في عالم الأعمال بالغ الأهمية، حيث تهدف المملكة إلى بناء حكومة رقمية واقتصاد رقمي كجزء من خطة الإصلاح لرؤية 2030. كما تعد المملكة العربية السعودية سوقًا مهمة لـ ManageEngine، حيث يمثل مؤتمر LEAP منبراً مثالياً للترويج لعلامتنا التجارية ومناقشة مجتمع القنوات المحلية والعملاء المحتملين حول رؤيتنا واستراتيجيتنا وخارطة طريقنا “.

ستسلط مانيج إنجن الضوء على ServiceDesk Plus، منتجها الرائد في إدارة خدمات تكنولوجيا المعلومات وحلول خدمة المعلومات ITIL®️ التي يستخدمها متخصصو ITSM على مستوى العالم ؛ برنامج Desktop Central لإدارة برامج الكمبيوتر، أداة إدارة نقطة النهاية الموحدة الذي يستخدمه متخصصو ITSM على مستوى العالم ؛ Desktop Central ، أداة إدارة نقطة النهاية الموحدة ؛ حل Log360 من الجيل التالي من SIEM ، والذي يوفر إمكانات UEBA لتحليلات التهديدات الاستباقية باستخدام الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي ؛ و PAM360 ، وهي حلولها المتطورة لإدارة الوصول والصلاحيات. ستسلط الشركة أيضًا الضوء على Application Control Plus ، والذي يمكّن المؤسسات من الحصول على نظرة شاملة لشبكتها ويضمن حدوث الوصول المصرح به فقط ، مما يقلل من الهجوم على المؤسسة.

ومع تزايد رقمنة الشركات وتطور مشهد التهديدات العالمية باستمرار، أصبحت خصوصية البيانات وحمايتها الآن أولوية قصوى للمؤسسات، مثل العديد من البلدان، ستسن المملكة العربية السعودية قانون حماية البيانات الشخصية الخاص بها ليصبح ساري المفعول في شهر مارس. وبموجب الأحكام الجديدة، ستتم حماية جميع معلومات التعريف الشخصية للمقيمين في المملكة. ستستخدم مانيج إنجن نظام LEAP 2022 كمنصة لتسليط الضوء على كيفية مساعدة حلولها للمؤسسات على الامتثال لمختلف المعايير واللوائح والقوانين المتعلقة بأمن البيانات وإدارتها.

سيكون ManageEngine في الجناح # H3F20 حيث يمكن للعملاء والشركاء الاجتماع مع خبراء المنتجات والتكنولوجيا لمعرفة المزيد حول كيفية توفير حلول ManageEngine المبتكرة للتعاون ومساعدة المؤسسات على التقدم رقميًا.