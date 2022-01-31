مطار العلا يستقبل أول رحلة جوية مباشرة قادمة من باريس

العلا : البلاد

حطت مساء أمس في مطار العلا الدولي ، أول رحلة ركاب جوية مباشرة قادمة من باريس؛ حملت على متنهاxx سائحاً فرنسياً.

وأقلعت الرحلة -التي استغرقت خمس ساعات- من مطار شارل ديغول (CDG) الدولي عند الساعة xx لتصل إلى مطار العلا الدولي (xx) عند تمام الساعة 10:30 مساءً، حيث كان في استقبالها عدداً من المسؤولين السعوديين بمن فيهم xx بالإضافة إلى ممثلين عن xx وxx

وضمت قائمة الضيوف القادمين على متن الرحلة الافتتاحية للخطوط الجوية السعودية عدداً من المسؤولين من طيران “السعودية” والهيئة الملكية لمحافظة العلا إلى جانب شخصيات محلية أخرى.

ويأتي إطلاق الرحلة المباشرة من باريس بالتزامن مع موسم فعاليات الشتاء في المدينة التاريخية العلا، وهو ثمرة تعاون جمع بين الهيئة الملكية لمحافظة العلا والخطوط الجوية العربية السعودية والوكالة الفرنسية لتطوير العلا.

تنطلق الرحلات المباشرة إلى العلا من مطار باريس شارل ديجول كل يوم أحد من 30 يناير إلى 27 مارس.