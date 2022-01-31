شاي الرمان يعزز المناعة ويساعد في إنقاص الوزن!

يعتبر شاي الرمان من المشروبات المعززة لجهاز المناعة والتي تعد أهم الوسائل لمكافحة العدوى الفيروسية خصوصا في الوقت الحالي مع انتشار جائحة كورونا، وذلك سواء تم تحضيره من بذور الرمان أو قشوره أو الزهور المجففة.
ويستخدم شاي الرمان في علاج مرضى السرطان، لأنه يحتوي على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة،فبالتالي فهو يعزز جهاز المناعة الذي يتأثر بسبب العلاج الكيماوي، كما أنه يساعد في الحماية من أمراض القلب والأوعية الدموية مثل السكتة الدماغية وأمراض القلب التاجية.
وقد أوضح البروفيسور أودري نيرينك من جامعة لوفان البلجيكية، تساعد الكمية العالية من حمض البونيك في شاي الرمان في إنقاص الوزن بسبب تأثيرات خفض الكوليسترول. كما يؤدي إلى تقليل الدهون الضارة في الدم وبشكل عام، يساعد شاي الرمان في منع زيادة الوزن إلى حد كبير.
وقد كشفت دراسة حديثة أجريت بجامعة أرسطو في اليونان، إلى أن الكيرسيتين وحمض الإيلاجيك في شاي الرمان لهما خصائص مضادة للسرطان والتي يمكن أن تساعد في منع نمو الخلايا السرطانية مثل سرطان الثدي وسرطان عنق الرحم وسرطان البروستاتا والمثانة وسرطان الرئة، كما أنه يقي من الإصابة بمرض الزهايمر وهشاشة العظام.