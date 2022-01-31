اصنعي بنفسك شامبو طبيعي في المنزل لإطالة شعرك !

يعتبر الشعر هو تاج المرأة ورمز لجمالها، وتبذل النساء جهدا كبيرا في البحث عن منتجات العناية بالشعر والتي قد تكون لها العديد من الآثار السلبية لاحتوائها على مواد كيميائية فضلا عن اسعارها الباهظة لذا جئنا لكِ عزيزتي بهذه الوصفات التي تمكنك من الحصول على شامبو طبيعي وبأقل التكاليف لكن ستحصلين على نتائج مبهرة ومضمونة 100%.
شامبو زيت الجوجوبا
المكونات:
ملعقة من شامبو الأطفال، 2 ملعقة جلسرين، نصف ملعقة من زيت الجوجوبا، نصف ملعقة من زيت جوز الهند، ربع فنجان من الماء المقطر أو الماء المغلي.
طريقة التحضير:
اخلطي المكونات جيدًا، واحفظيها في الثلاجة لحين الاستخدام.
شامبو جوز الهند: