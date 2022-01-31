المرأه

اصنعي بنفسك شامبو طبيعي في المنزل لإطالة شعرك !

فرناس حفظيaccess_time28 / جُمادى اﻵخرة / 1443 هـ      31 يناير 2022chat_bubble_outlineضف تعليق

يعتبر الشعر هو تاج المرأة ورمز لجمالها، وتبذل النساء جهدا كبيرا في البحث عن منتجات العناية بالشعر والتي قد تكون لها العديد من الآثار السلبية لاحتوائها على مواد كيميائية فضلا عن اسعارها الباهظة لذا جئنا لكِ عزيزتي بهذه الوصفات التي تمكنك من الحصول على شامبو طبيعي وبأقل التكاليف لكن ستحصلين على نتائج مبهرة ومضمونة 100%.

شامبو زيت الجوجوبا

المكونات:

ملعقة من شامبو الأطفال، 2 ملعقة جلسرين،  نصف ملعقة من زيت الجوجوبا، نصف ملعقة من زيت جوز الهند، ربع فنجان من الماء المقطر أو الماء المغلي.

طريقة التحضير:

اخلطي المكونات جيدًا، واحفظيها في الثلاجة لحين الاستخدام.

شامبو جوز الهند:

ملعقة كبيرة من حليب جوز هند،  فنجان صغير من صابون الأطفال المبشور ، 2 ملعقة كبيرة من الماء المغلي،  3 كبسولات من فيتامين “هـ”  ، 5 قطرات زيت جوز الهند،  ملعقة زيت الروزماري (اختياري)، ملعقة من زيت الكاموميل (اختياري).

الطريقة: ضعي الماء المغلي في قدر عميق على نار متوسطة، واتركيه لمدة خمس دقائق حتى يغلي تمامًا. أضيفي حليب جوز الهند وفيتامين “هـ” وزيت جوز الهند، وامزجي المكونات جيدًا حتى يصبح خليطًا متماسكًا.  ارفعي القدر عن النار، واتركيه جانبًا حتى يبرد تمامًا. ضعي الشامبو في زجاجة نظيفة، واحتفظي بها في الثلاجة لحين الاستخدام. وهذا الخليط مناسب للاستخدام لمدة شهر فقط.

vernas hefzy

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