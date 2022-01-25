تجدد التظاهرات بالخرطوم

الخرطوم – البلاد

تواصلت التظاهرات، أمس (الاثنين) في العاصمة السودانية الخرطوم تنديداً بالإجراءات التي اتخذها الجيش مؤخراً، بينما أطلقت القوات الأمنية الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين لدى محاولتهم الوصول إلى مُحيط القصر الجمهوري، فيما شدد مجلس السيادة السوداني على أهمية الحوار لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد. وأكد نائب رئيس مجلس السيادة الفريق محمد حمدان دقلو خلال لقائه المبعوث النرويجي الخاص للسودان وجنوب السودان أندريه إستيانسن، أن لا مخرج الا عبر الحوار بوصفه الطريق الأمثل لحل الازمة السياسية، مجدداً دعوته التي أطلقها في بداية الثورة، بأهمية مشاركة الشباب والمرأة في الفترة الانتقالية. بدوره أطلع المبعوث النرويجي حميدتي على مؤتمر أصدقاء السودان الذي عقد مؤخراً بالعاصمة السعودية الرياض، والنتائج التي توصلت إليها الأطراف المشاركة والتي أمنت على دعم مبادرة “فولكر” مع التأكيد على أهمية أن يكون الحل سودانيا، كما تطرق اللقاء إلى الوضع الأمني في إقليم دارفور على خلفية زيارة المبعوث الاخيرة للاقليم، وطالب المبعوث بضرورة تشكيل قوات حماية المدنيين ومواصلة عملية الترتيبات الأمنية، بينما أكدت وزارة الخارجية السودانية، حرص الدولة على إجراء انتخابات “حرة ونزيهة” بنهاية الفترة الانتقالية في البلاد، وبمشاركة المجتمع الدولي.